Путин и выдуманная реальность 2 Андрей Пионтковский, nv.ua

18.06.2017, 19:54

Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Политическая верхушка России переживает серьезный кризис.

Во время очередной прямой линии с россиянами, Путин вел себя традиционно – кривлялся, подтверждая репутацию трудного мальчика из подворотни с низкой социальной ответственностью.

Один раз он все же вышел из себя, пылая злобой и ненавистью к Украине. Я имею в виду его рассуждения о Лермонтове, которого он почему-то отнес к 1842 году, хотя Лермонтов умер в 1841 году. Затем явно перепутал чекистов с гомосексуалистами, когда рассуждал о голубых мундирах. Словом, Путин еще раз подтвердил, насколько он ненавидит Украину.

Но самое главное было другое. Ему задавали холуйские вопросы, на которые он вальяжно отвечал, но в это время, в правом нижнем углу экрана, на всех телеэкранах страны появлялись просто острейшие вопросы. Вроде напоминаний о нарушении им конституции количеством его президентских сроков. Совершенно открытый и откровенный троллинг. Такого никогда не было. Хотя эти вопросы, конечно, не озвучивались. Такой себе кукиш на всех телеэкранах страны.

Это говорит о том, что политическая верхушка России переживает серьезный кризис. И, пожалуй, большая часть этой так называемой элиты – воровской элиты российской клептократии – испытывает острое желание избавиться от него и его правления. Конечно, за исключением узкого круга людей, вся судьба которых связана лично с Путиным, как кооператив «Озеро» и т.д. Потому что они понимают, что после его внешнеполитических авантюр отношения с Западом уже не восстановить.

Вчера, к примеру, Сенат США принял новые, более жесткие санкции против России, а это ставит под угрозу все активы российской элиты на Западе. Ведь вся модель нынешней российской клептократии состоит в том, чтобы грабить в России, но хранить свои сокровища на Западе.

Нужно отметить, что новые американские санкции очень детальные. Они ударят по энергетической сфере, по военной промышленности. Они закрывают возможности использования новых методов в нефтедобыче, в газодобыче. Санкции также закрывают России доступ к кредитам. Главная новинка – блокируется продажа российского оружия: будут наказываться иностранные компании, покупающие российское оружие. Словом, очень серьезные санкции. Ну и кроме того, это момент истины для президента Трампа. За санкции проголосовали 98 из 100 сенаторов, и даже если Трамп попытается наложить вето, то это вето не только будет отменено, но и станет для президента политическим самоубийством.

Путин же ничего нового об американских санкциях так и не сказал – все его выступление не имело вообще никакого смысла. Вспоминая слова Меркель трехлетней давности – Путин живет в отрыве от реальности. С тех пор ситуация только усугубилась.

Еще один интересный момент этой «прямой линии» – необычно большое количество чудовищных репортажей о жизни простых людей. Сразу после его злобных обещаний Украине, показали два сюжета о жизни людей в бараках без воды и туалета. Лично я увидел в этом открытый саботаж правящей верхушки против пахана.

Андрей Пионтковский, nv.ua