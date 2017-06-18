Родионов может стать рекордсменом Лиги чемпионов, а минское «Динамо» - Лиги Европы 18.06.2017, 19:59

Виталий Родионов

Если ветеран БАТЭ ударно сыграет в квалификации Лиги чемпионов, то станет рекордсменом еврокубка.

Часто выходят новости о голевых рекордах ЛЧ в исполнении Криштиану Роналду, или о матчевых/вратарских в исполнении Касильяса или Буффона. Но это все касается групповых этапов и плей-офф. Но ведь и в квалификациях турниров УЕФА есть свои рекордсмены, пишет football.by.

Если вы думаете, что количество игр у лидеров невелико, то жестоко ошибаетесь. Вот пятерка рекордсменов по числу матчей в отборочных раундах ЛЧ и ЛЕ:

1. Саша Илич («Партизан», «Галатасарай», «Зальцбург») — 69

2. Костас Хараламбидис (АПОЕЛ, «Панатинаикос», АЕК Ларнака) — 57

3. Виталий Родионов (БАТЭ) — 55

4. Рашад Садыгов («Нефтчи», «Кайсериспор», «Карабах») — 55

5. Стефан Ишизаки (АИК, «Эльфсборг», «Волеренга») — 52

Голевые цифры не столь впечатляющи:

1. Михаил Михолап («Сконто») — 17

2. Таварес (АПОЕЛ, «Марибор») — 17

3. Теему Пукки (ХИК, «Шальке-04», «Селтик», «Брондбю») — 16

4. Витс Римкус («Сконто», «Вентспилс», «Экранас») — 16

5. Омар Эр-Рафик («Дифферданж») — 15

Больше всего матчей в отборах провели загребское «Динамо» (99), белградский «Партизан» (92) и «Русенборг» (86).

В пятерке лучших по числу игр в квалификации Лиги чемпионов сразу два белоруса. И если 39-летний капитан сербского «Партизана» повесит-таки бутсы на гвоздь, то форвард БАТЭ может стать рекордсменом ЛЧ. Но не в этом сезоне. Ведь Родионов дисквалифицирован за удаление в матче с «Астаной».

Поэтому форварду необходимо надеяться на то, что борисовчане дойдут до раунда плей-офф в этом году, и сыграют в следующей Лиге чемпионов. А Виталий сыграет хотя бы в 5 матчах.

«Гвардейцы» квалификации Лиги чемпионов:

1. Саша Илич («Партизан», «Галатасарай», «Зальцбург») — 51

2. Виталий Родионов (БАТЭ) — 46

3. Важа Тархнишвили («Шериф») — 40

4. Дмитрий Лихтарович (БАТЭ) — 37

5. Микаэль Лустиг («Русенборг», «Селтик») — 34

5. Михаил Землинский («Сконто») — 34

Для того, чтобы стать лучшим среди бомбардиров, Виталию необходимо забить дважды:

1. Михаил Михолап («Сконто») — 15

2. Виталий Родионов (БАТЭ) — 13

3. Клео («Партизан») — 12

4. Максим Шацких («Динамо» Киев) — 12

5. Эран Захави («Хапоэль» Тель-Авив, «Маккаби» Тель-Авив) — 12

«Для справки» приведем список лучших бомбардиров и «гвардейцев» отборочных турниров Лиги Европы.

Больше всего матчей в квалификации Кубка УЕФА/Лиги Европы УЕФА провели:

1. Стефан Ишизаки (АИК, «Эльфсборг», «Волеренга») — 41

2. Юхан Ларссон («Эльфсборг», «Брондбю») — 40

3. Рашад А. Садигов («Нефтчи», «Карабах», «Габала») — 37

3. Рашад Ф. Садыгов («Нефтчи», «Кайсериспор», «Карабах») — 37

5. Андерс Свенссон («Эльфсборг») — 36

Довольно удивительны фамилии и команды у лидеров бомбардирского списка:

1. Омар Эр-Рафик («Дифферданж») — 15

2. Робби Уинтерс («Данди», «Абердин», «Бранн») — 13

Несколько неожиданно белорусское присутствие в списке клубных рекордсменов, проведших больше всего матчей в квалификации Кубка УЕФА/Лиги Европы:

1. «Омония» (Кипр), «Хайдук» (Хорватия) — по 60 матчей

2. «Динамо» Минск (Беларусь) — 58

Ведь мы привыкли к тому, что «бело-голубые» не очень удачно играют в отборочных турнирах. «Динамо» (которое стартует с первого отборочного раунда и будет сеяным) может стать рекордсменом Лиги Европы. Если пройдет далеко, а «Хайдук», стартующий со второго раунда, — нет.