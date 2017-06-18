Родионов может стать рекордсменом Лиги чемпионов, а минское «Динамо» - Лиги Европы
- 18.06.2017, 19:59
Если ветеран БАТЭ ударно сыграет в квалификации Лиги чемпионов, то станет рекордсменом еврокубка.
Часто выходят новости о голевых рекордах ЛЧ в исполнении Криштиану Роналду, или о матчевых/вратарских в исполнении Касильяса или Буффона. Но это все касается групповых этапов и плей-офф. Но ведь и в квалификациях турниров УЕФА есть свои рекордсмены, пишет football.by.
Если вы думаете, что количество игр у лидеров невелико, то жестоко ошибаетесь. Вот пятерка рекордсменов по числу матчей в отборочных раундах ЛЧ и ЛЕ:
1. Саша Илич («Партизан», «Галатасарай», «Зальцбург») — 69
2. Костас Хараламбидис (АПОЕЛ, «Панатинаикос», АЕК Ларнака) — 57
3. Виталий Родионов (БАТЭ) — 55
4. Рашад Садыгов («Нефтчи», «Кайсериспор», «Карабах») — 55
5. Стефан Ишизаки (АИК, «Эльфсборг», «Волеренга») — 52
Голевые цифры не столь впечатляющи:
1. Михаил Михолап («Сконто») — 17
2. Таварес (АПОЕЛ, «Марибор») — 17
3. Теему Пукки (ХИК, «Шальке-04», «Селтик», «Брондбю») — 16
4. Витс Римкус («Сконто», «Вентспилс», «Экранас») — 16
5. Омар Эр-Рафик («Дифферданж») — 15
Больше всего матчей в отборах провели загребское «Динамо» (99), белградский «Партизан» (92) и «Русенборг» (86).
В пятерке лучших по числу игр в квалификации Лиги чемпионов сразу два белоруса. И если 39-летний капитан сербского «Партизана» повесит-таки бутсы на гвоздь, то форвард БАТЭ может стать рекордсменом ЛЧ. Но не в этом сезоне. Ведь Родионов дисквалифицирован за удаление в матче с «Астаной».
Поэтому форварду необходимо надеяться на то, что борисовчане дойдут до раунда плей-офф в этом году, и сыграют в следующей Лиге чемпионов. А Виталий сыграет хотя бы в 5 матчах.
«Гвардейцы» квалификации Лиги чемпионов:
1. Саша Илич («Партизан», «Галатасарай», «Зальцбург») — 51
2. Виталий Родионов (БАТЭ) — 46
3. Важа Тархнишвили («Шериф») — 40
4. Дмитрий Лихтарович (БАТЭ) — 37
5. Микаэль Лустиг («Русенборг», «Селтик») — 34
5. Михаил Землинский («Сконто») — 34
Для того, чтобы стать лучшим среди бомбардиров, Виталию необходимо забить дважды:
1. Михаил Михолап («Сконто») — 15
2. Виталий Родионов (БАТЭ) — 13
3. Клео («Партизан») — 12
4. Максим Шацких («Динамо» Киев) — 12
5. Эран Захави («Хапоэль» Тель-Авив, «Маккаби» Тель-Авив) — 12
«Для справки» приведем список лучших бомбардиров и «гвардейцев» отборочных турниров Лиги Европы.
Больше всего матчей в квалификации Кубка УЕФА/Лиги Европы УЕФА провели:
1. Стефан Ишизаки (АИК, «Эльфсборг», «Волеренга») — 41
2. Юхан Ларссон («Эльфсборг», «Брондбю») — 40
3. Рашад А. Садигов («Нефтчи», «Карабах», «Габала») — 37
3. Рашад Ф. Садыгов («Нефтчи», «Кайсериспор», «Карабах») — 37
5. Андерс Свенссон («Эльфсборг») — 36
Довольно удивительны фамилии и команды у лидеров бомбардирского списка:
1. Омар Эр-Рафик («Дифферданж») — 15
2. Робби Уинтерс («Данди», «Абердин», «Бранн») — 13
Несколько неожиданно белорусское присутствие в списке клубных рекордсменов, проведших больше всего матчей в квалификации Кубка УЕФА/Лиги Европы:
1. «Омония» (Кипр), «Хайдук» (Хорватия) — по 60 матчей
2. «Динамо» Минск (Беларусь) — 58
Ведь мы привыкли к тому, что «бело-голубые» не очень удачно играют в отборочных турнирах. «Динамо» (которое стартует с первого отборочного раунда и будет сеяным) может стать рекордсменом Лиги Европы. Если пройдет далеко, а «Хайдук», стартующий со второго раунда, — нет.