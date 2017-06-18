Ватикан намерен отлучать от церкви коррупционеров 2 18.06.2017, 20:14

фото с сайта allmytravels.ru

Ватикан рассматривает меры, которые могут быть приняты к членам мафии и коррупционерам во всем мире.

Об этом сообщил представитель Святейшего престола, передает RFI.

Представители церкви, юристы, дипломаты и полицейские из пятидесяти стран собрались накануне в Ватикане для проведения «Международных дебатов о коррупции».

«В настоящее время возникла необходимость в углублении, как на международном уровне, так и на уровне правовой основы церкви, вопроса об отлучении от церкви за коррупцию и членство в мафиозных организациях», - говорится в совместном заявлении по результатам встречи.

Решение Ватикана об отлучении от церкви «является очень важным сигналом», - подтверждает и генеральный прокурор Реджио ди Калабриа.