Ватикан намерен отлучать от церкви коррупционеров

Ватикан намерен отлучать от церкви коррупционеров2
- 18.06.2017, 20:14
Ватикан рассматривает меры, которые могут быть приняты к членам мафии и коррупционерам во всем мире.
Об этом сообщил представитель Святейшего престола, передает RFI.
Представители церкви, юристы, дипломаты и полицейские из пятидесяти стран собрались накануне в Ватикане для проведения «Международных дебатов о коррупции».
«В настоящее время возникла необходимость в углублении, как на международном уровне, так и на уровне правовой основы церкви, вопроса об отлучении от церкви за коррупцию и членство в мафиозных организациях», - говорится в совместном заявлении по результатам встречи.
Решение Ватикана об отлучении от церкви «является очень важным сигналом», - подтверждает и генеральный прокурор Реджио ди Калабриа.