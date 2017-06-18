Ученые выяснили, сколько часов сна нужно человеку для счастья 18.06.2017, 20:50

Ученые из университета Аризоны рассказали, сколько нужно спать здоровому человеку.

О наличии сильной эмоциональной связи между самочувствием человека и продолжительностью его сна известно давно. Ученые из университета Аризоны решили выяснить, сколько нужно спать здоровому человеку, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, передает БелТА.

На основе данных, полученных в ходе опроса, проведенного среди 2 тыс. американцев, был сделан вывод об «идеальной» продолжительности сна. Она должна составлять 7 часов и 6 минут.

Выяснилось, что «абсолютно несчастные» люди спят в среднем меньше 6 часов 48 минут. "В основном счастливые" погружаются в объятия Морфея на 6 часов 54 минуты. А вот «абсолютные счастливчики», по их заявлениям, спят те самые 7 часов 6 минут.

В принципе, это не сильно контрастирует с рекомендациями врачей. Они советуют спать не менее 7 часов. Среди других рекомендаций отметим необходимость медитации или принятия душа перед сном.