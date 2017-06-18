На хуторе «Шаблi» пройдет уникальный акустический концерт Brutto 18.06.2017, 21:07

8 июля Сергей Михалок представит акустическую программу «Зорачкi».

По замыслу организаторов, на акустическом концерте зрители смогут пообщаться с участниками группы в неформальном кругу, пишет ticketpro.by.

«Такие встречи позволят создать особую атмосферу, которая невозможна на больших концертах, сделает возможным тесное общение фанатов группы со своими кумирами. Они для тех, кто хочет не только увидеть и услышать, но почувствовать или даже стать соучастником», - убеждены организаторы акустического концерта Brutto.

Сам музыкант свое выступление обозначил в жанре поэтическо-музыкального спектакля.

«Своими песнями я никого не учу. Для меня это просто возможность зафиксироваться эмоционально в данный период времени, а потом через какое-то время попытаться вспомнить, каким я был раньше», - говорит Сергей Михалок.

Вместо прыжков выше микрофонной стойки и жесткого слэма в зрительном зале, новая программа предполагает тихое неформальное общение, стихи и рассказы, а также песни «Ляписов» и Brutto под гитару.

Первые анонсы новой работы коллектива Михалка сопровождал молниеносный солд-аут: билеты на концерт в Киеве были полностью проданы за 54 минуты.

Зрители акустического концерта на хуторе «Шаблi» также услышат новые аранжировки песен “Гарри”, “Я верю”, “Огоньки”, “Воины света”, “Зоопарк”, “Зорачкі” и других композиций разных периодов.

Вместе с Сергеем на сцену выйдут музыканты Brutto - Павел Третяк и Лэфт.