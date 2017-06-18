Обнародованы первые итоги второго тура выборов во Франции 18.06.2017, 21:20

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Движение президента Франции «Вперед, республика» уверенно лидирует во втором туре парламентских выборов.

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» уверенно лидирует во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции, свидетельствуют первые данные МВД страны, передает ria.ru.

По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республика» проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» - 22,59%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 9,93%, левоцентристская «Социалистическая партия» - 6,24% и левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 2,89%. Союзники движения Макрона из партии Modem («Демократическое движение») набирают 5,90% голосов.

Между тем, данные цифры лишь отражают уровень поддержки избирателей: парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов, однако таких оказалось лишь четыре. Во втором туре для достижения успеха достаточно относительного большинства.