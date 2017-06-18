закрыть
19 июня 2017, понедельник, 0:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Обнародованы первые итоги второго тура выборов во Франции

  • 18.06.2017, 21:20
Фото: AFP

Движение президента Франции «Вперед, республика» уверенно лидирует во втором туре парламентских выборов.

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» уверенно лидирует во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции, свидетельствуют первые данные МВД страны, передает ria.ru.

По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республика» проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» - 22,59%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 9,93%, левоцентристская «Социалистическая партия» - 6,24% и левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 2,89%. Союзники движения Макрона из партии Modem («Демократическое движение») набирают 5,90% голосов.

Между тем, данные цифры лишь отражают уровень поддержки избирателей: парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов, однако таких оказалось лишь четыре. Во втором туре для достижения успеха достаточно относительного большинства.


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?