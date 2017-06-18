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На Кубке конфедераций впервые в истории отменили гол после видеоповтора

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  • 18.06.2017, 21:57
Фото: Спортбоксa

Взятие ворот было аннулировано у сборной Португалии в матче с Мексикой.

Защитник сборной Португалии Пепе в игре Кубка конфедераций-2017 против Мексики в Казани на 21-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника. На табло в пользу Португалии загорелась «единичка» — 1:0, пишет «Прессбол».

Однако после консультации с видеоассистентом главный арбитр встречи Нестор Питана взятие ворот отменил, поскольку Пепе дотронулся до мяча, оказавшись в положении «вне игры».

Таким образом, впервые на крупных турнирах главный арбитр воспользовался подсказкой коллег, посмотревших видеоповтор.


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