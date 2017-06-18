«Украина уходит в будущее» 8 18.06.2017, 22:13

Живущий в Швеции российский ученый-физик зажег сеть постом о поездке в Киев.

Живущий в Швеции российский ученый-физик и блогер Валентин Гаденофф после своей поездки в Киев написал резонансный пост об Украине, которая «уходит в будущее», сообщает obozrevatel.com.

Соответствующая информация появилась в Facebook на странице Гаденоффа.

Он развенчал пропагандистские мифы об Украине: «Жизнь здесь бьет ключом, люди очень активны и очень воспитаны, у вас окурков на улице меньше чем в Швеции, эта деталь меня вообще поразила».

Он признался, что в украинцах увидел высокое сознание и открытость.

«Называть украинцев фашистами – это предательство, из-за этой лжи гибнут люди – а это глубочайшее предательство. Я говорю сo всеми исключительно на русском и ни у одного человека не возникает мысли даже косо посмотреть на меня», - написал ученый.

«Россияне, откройте глаза на реальность и задумайтесь, Украина уходит в будущее! Мне кажется, Европа это поняла, таких титанических размеров человеческий потенциал упускать нельзя», - подчеркнул блогер.

«Я поражен количеству людей с высшим образованием! Даже не сомневаюсь, что в Украине всё получится, возвращаться в совок никто не хочет… Украина – из которой мы все собственно и появились – вы, наверное, забыли про Киевскую Русь!» - добавил Гаденофф.

Этот пост собрал 2,5 тысяч лайков и почти 300 перепостов.

Многие комментаторы, не только из Украины, но и РФ, согласились с ученым и поблагодарили его за теплые слова об Украине.