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Партия Макрона одержала решительную победу на выборах во Франции

  • 19.06.2017, 7:37
Фото: ZUMA

Сторонники президента Франции получили 308 из 577 мест в парламенте страны.

МВД Франции ранним утром в понедельник, 19 июня, подвело окончательные итоги выборов в Национальное собрание страны. Как сообщается на сайте ведомства, избиратели отдали предпочтение партии «Республика на марше» президента Эмманюэля Макрона. Она получит в новом парламенте страны 308 из 577 мест, при том, что для абсолютного большинства необходимо иметь 289 мандатов. Кроме того, 42 места - у союзной Макрону центристской партии MoDem, передает «Немецкая волна».

Главной оппозиционной силой в парламенте станет партия «Республиканцы», которая будет представлена 113 депутатами. У социалистов - 29 мест в Национальном собрании. «Союз демократов и независимых» получил 18 мандатов. Независимое политическое движение «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона провело в парламент 17 своих представителей, у «Национального фронта» Марин Ле Пен - 8 мандатов.

Выборы прошли при низкой явке избирателей, которая установила новый антирекорд, опустившись до отметки в 43 процента.


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