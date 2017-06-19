Экономист: К БСБ Банку применили довольно мягкие меры 19.06.2017, 8:19

Ударит ли «бдительность» Нацбанка по вкладам белорусов еще больше?

Отзыв Нацбанком лицензии на отдельные операции с физическими лицами у «БСБ Банка» по всей вероятности вызван невыполнением банком технических требований. Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказал эксперт Белорусского экономического центра BEROC Дмитрий Крук.

Сам Нацбанк о причинах отзыва лицензии сообщил достаточно скупо: «Данное решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности».

БСБ – небольшой банк, занимает по размеру активов 17 место, доля его активов составляет 0,4% в банковской системе. При этом он довольно популярен у представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые горячо обсуждают новость и выдвигают разные версии о причинах решения Нацбанка. Волнение подогревалось тем, что ряд банков на прошедшей неделе на короткое время заблокировали обслуживание карточек БСБ в торговых объектах и в своих банкоматах.

По мнению Дмитрия Крука, выявленные Нацбанком нарушения «скорее всего носили технический характер».

«К банку была применена относительно мягкая мера воздействия. Лишение лицензии на работу с физлицами – это гораздо менее серьезно, чем лишение лицензии на осуществление банковской деятельности или введение временной администрации. В случае, если бы существовала угроза платежеспособности банка, была бы введена временная администрация», - сказал Дмитрий Крук.

Эта версия косвенно подтверждается историей двухлетней давности с лишением «Дельта-Банка» лицензии на осуществление банковской деятельности и введением в нем временной администрации. Тогда Нацбанк прямо заявил о причинах своего решения: «Указанная мера принята на основании анализа показателей текущей деятельности белорусского «Дельта Банка» на фоне негативных событий, происходящих в АО «Дельта Банк» (Украина), в том числе связанных с признанием его неплатежеспособным».

Нацбанк стоит на страже

Ситуация с БСБ Банком разворачивается на фоне определенных проблем в банковской системе. В частности, речь идет о росте объемов проблемной задолженности, которую официальные источники оценивают в 14% от объема всех активов белорусских банков. Это приводит к снижению доверия к банковской системе.

«Возможно, принятию решения по БСБ Банку сопутствовало желание Нацбанка продемонстрировать, что он выполняет функции надзорного органа и достаточно оперативно и чутко реагирует на нарушения, не замалчивает существующие проблемы», - сказал Дмитрий Крук. По его мнению, это вряд ли могло послужить основной причиной решения, однако могло стать дополнительным аргументом в его пользу. «Учитывая небольшую долю БСБ Банка в экономике и в том числе на рынке физических лиц, данное решение вряд ли приведет к панике на рынке. С позиции Нацбанка этот шаг, я думаю, напротив расценивается как свидетельство того, что не стоит опасаться, мы стоим на страже», - предположил эксперт.

На момент подготовки статьи БСБ Банк занимался выдачей наличных физическим лицам и вел переговоры с другими банками о возможности совместного обслуживания зарплатных счетов юридических лиц.

По мнению Дмитрия Крука, дальнейшие санкции со стороны регулятора в отношении БСБ Банка маловероятны: «Дальше вряд ли будет продолжение этой истории. Думаю, введения временной администрации не будет. В случае, если бы Нацбанк считал это необходимым, он бы сделал это сразу».