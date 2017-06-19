«Разрабатывают план, каб гэтага чорта скінуць» 19.06.2017, 8:26

Лукашенко достал даже свой самый последовательный электорат.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Спариш.

«Рассказывает человек из Гродно.

Сегодня была в деревне в Свислочском районе. Разговорилась с пожилыми женщинами. Они, как всегда, сидели на скамейках вдоль заборов.

Деревня Доброволя - название само за себя говорит. Было в ней 1400 жителей... Осталось 300, все пожилые... Добротные дома из бруса пустуют и никому не нужны даже за мизерную цену.

Спрашиваю:

-Чаму так,жанчынки?

- Работы няма. Гэта ўсе правіцель наш нарабіў.

И, понизив голос, одна бабулька:

- Мой внук вычытаў у ітэрнеце, што амерыканцы план разрабатывают, каб гэтага чорта скінуць. Трэба ящэ крыху пацярпець.

И все женщины одобрительно закивали головами, тяжело вздыхая. Где ж это видано: поля под самые дороги распахали, а зерна ни в колхозе, ни в магазине нет. Ни коровку, ни козу привязать негде».