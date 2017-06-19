Василю Быкову сегодня исполнилось бы 93 2 19.06.2017, 9:59

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Появившийся на свет 19 июня 1924 года писатель прославил Беларусь на весь мир.

Сегодня классику белорусской литературы Василю Быкову исполнилось бы 93 года. Писатель появился на свет 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушачского района Витебской области.

«Белсат» собрал самые важные факты о писателе, который прославил Беларусь на весь мир.

Еще школьником Василь Быков перевел на белорусский язык «Из пушки на Луну» Жюля Верна. Во время войны участвовал в боях в Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Повесть «Мертвым не баліць» была запрещена в СССР почти на двадцать лет. На основе повести «Альпійская балада» были созданы кинофильмы, спектакли, инсценизации для радио, балета, оперы, симфонии. Последние годы жизни писатель провел в вынужденной эмиграции.