Американский учитель стал знаменитым благодаря Трампу и вееру 19.06.2017, 10:48

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Президент США посоветовал учителю дерзать и разрешил нарушить официальный протокол.

Американский учитель из Род-Айленда прославился в интернете, сфотографировавшись с президентом США Дональдом Трампом в необычном амплуа, сообщает ВВС.

29-летний Никос Яннипулос, получивший звание учителя года в своем штате, вместе с другими педагогами со всей страны приехал в Белый дом для встречи с президентом.

Однако именно его фотография с Дональдом Трампом и первой леди Меланией получила тысячи "лайков" - во многом благодаря вееру, который он продемонстрировал на снимке.

Сам президент, по словам Яннипулоса, назвал веер стильным.

"Я всего лишь спросил президента: "Вы не против, если я буду с веером на фотографии?" На что Трамп ответил: "Без вопросов, дерзай". Так что, я достал свой веер и приготовился позировать".