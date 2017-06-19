Минск – наш 1 Арамаис Миракян

19.06.2017, 11:35

Каким он будет – решать нам, а не временщикам Лукашенко.

Час назад вышел из дома - и задумался о том, в каком тихом районе я живу, неподалеку от Тракторного завода. Вроде и крупных предприятий хватает рядом, собственно тракторный, завод шестерен, электротехнический, и контингент часто оставляет желать лучшего...

А сами дома расположены так, что во дворах - тихо. И птицы поют. И деревьев много. Про «реновацию» в Москве слышали? Там хрущевки уже сносят.

Если мы сейчас позволим им уничтожить Осмоловку, застроить ее очередными бизнес-центрами и гостиницами - завтра «придут» за хрущевками. Они тоже «здания в возрасте».

Не хочу потерять то место, где живу. И поэтому сейчас я - за Осмоловку. Мы должны показать, что нас много, и что нам не все равно.

А первый год жизни я прожил в тракторном поселке. И сейчас ему тоже угрожает снос.

Не могу удержаться, процитирую Ольгу Шпараго, которая емко высказала то, что я чувствовал, а оформить в мысль не мог. Спасибо, Ольга.

«Невозможно говорить об архитектуре и городе только в терминах эксплуатационных сроков. Это убивает не только историю - архитектуры и города, но и сообщества. И то, и другое убийство - укрепляет авторитарное государство, для которого люди ничто, а история понимается инструментальной - архитектурные символы власти мы сохраняем, а символы жизни конкретных сообществ и людей уничтожаем».

Минск - наш. И что уничтожать, а что сохранять, должны решать горожане, которые ходят по столице ежедневно, а не чиновники, которые видят город исключительно сквозь стекла тонированных автомобилей. Этот город не несет для них ценности, ибо является лишь инструментом и местом проживания.

И не могу не процитировать Анну Северинец:

«Говорит, «Осмоловка – коробки». Хорошо, коробки. Оставьте нам коробки. Мы хотим, чтобы они там были. Ты не хочешь, а мы хотим. Нас много, ты один. Ну два. Хоть десять. Вы тут слуги. Хозяева - мы. Говорит, «город хоть заработает». Мы - это город. Нам не нужны деньги с убийства Осмоловки».

Отдадим Осмоловку - потеряем все. Со временем.

Подписывайте петицию, но самое главное - приходите на обсуждение в администрацию Центрального района Минска 26 июня в 18:30.

Арамаис Миракян