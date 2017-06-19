Активисты ставят на место милицию с помощью Комитета по правам человека в Женеве 19.06.2017, 11:53

Владимир Гундар

Фото: racyja.com

Барановичские активисты убеждены, что они правы, и верят в победу.

15 июня 2017 года Барановичским активисты движения «За свободу» Владимир Гундар и Юрий Казакевич обратились в Комитет по правам человека в Женеве с жалобой-сообщением на незаконные действия барановической милиции и суда Барановичского района и города Барановичи, которые привлекли их к административной ответственности по ч.3 ст. 23.34 КоАП за то, что они собирали подписи за придание бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности.

По информации «Брестской Весны», активисты обратились за помощью в Барановичское отделение Правозащитного центра «Весна». Правозащитники Сергей Говша и Александр Войтешик оказали необходимую юридическую помощь.

Гундар и Казакевич в милиции и в суде доказывали, что сбор подписей не подпадает под Закон «О массовых мероприятиях» и противоречит международному праву, поэтому не подавали заявки на проведение массового мероприятия. В своей жалобе активисты подчеркивали, что милиция не сразу отреагировала на их действия. Прошло время и в милиции на них был составлен протокол об административном правонарушении.

Обращение в Брестский областной суд, а также к председателю того же областного суда был безрезультатный. Постановление было «оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворения».

Несогласные с постановлениями судов первой и второй инстанции активисты обратились в Комитет по правам человека в Женеве. Активисты убеждены, что правы, и верят в победу.

Барановичские правозащитники и впредь будут оказывать им необходимую помощь.