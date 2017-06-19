«Мудрый» Виннету, вождь московитов 4 19.06.2017, 12:20

1,142

Правитель РФ «успешно» применяет совсем иные законы мышления.

Когда Дима Рогозин еще был веселым и озорным, рассказывая пышные небылицы о поселениях на Луне и колонии на Марсе, он не раз делал заявления о том, что и с оружием скоро случится прорыв. Причем, речь шла не о том, что Армате прикрутят метровую броню или кочегарам с «Адмирала Кузнецова» выдадут электронные лопаты, а о внедрении технологий, на основе новых законов физики, пишет блогер Anti-colorados.

Эти новые законы, правда, так и не помогли прикрутить к их невидимке ФАК-ПА новые двигатели, но что-то там они у себя таки делают. Несомненно, иные законы экономики там уже внедрили, и они дают поразительные результаты, на порядок опережающие конкурентов. Какую государственную программу не возьми, она непременно подорожает в 10 и более раз, по сравнению с начальными показателями. Но главное даже не это, теперь успешно применяются иные законы мышления. Это тем более заметно, когда происходят интервью с Путиным.

Тот освоил это мышление в полном объеме и теперь демонстрирует его во всей красе.

Например, Путину намекают на то, что вот Порошенко на следующей неделе улетает в Штаты для переговоров с руководством США, в том числе и с президентом, а у него встреча так и не случилась, хотя Трамп у власти уже полгода. Тут имелась в виду традиция встреч главы государства с лидерами ведущих или важнейших стран мира, в определенной последовательности. Получается, что «несостоявшееся государство» Украина, стоит в этом списке куда выше, чем увешанная скрепами Московия. Ее величия не хватила не то, чтобы выстроиться где-то за Китаем или Францией, но даже за Украиной, которая никогда не претендовала на мировое лидерство. Из этого общеизвестного факта можно сделать вполне определенные выводы и вопрос Путину был именно в этом плане. Но совершенно новые методы мышления, наверное, запущенные особыми препаратами, дают совершенно другую, до боли знакомую реакцию.

Это напоминает известную речь Свирида Петровича Голохвастова:

«- Тогда когда тому, не ученому, будет белое, так уже ему, ученому, которому, будет уже…

— Зеленое?

— Нет! Рябое!»

Вот и Путин ответил неожиданно и явно используя альтернативные методы мышления. Он заявил: «Мы не торопим встречу с Трампом». Правда, он не уточнил, кто вместе с ним ее не торопит: Медведев, Кадыров или Володин. Что касается Димона, так он вообще никогда и никуда не торопится. Такое впечатление, что он вернулся к исконности и просто игнорирует вот эти таблетки с веселыми мордахами или порошок в нос. По его реакции видно, что он придерживается традиционного и давно известного ганджубаса. А как известно, хорошо дернутый драп никогда не даст куда-то торопиться.

Так вот и Путин – никуда не спешит. То же самое и по санкциям.

Всем и везде понятно, что сами по себе санкции – разрушают экономику любой страны. Тем более, если страна не самодостаточна и крепко сидит на импорте ключевых товаров или услуг. Но Путин снова рассказывает, что санкции пошли на пользу и привели к подключению мозгов и талантов в самых различных областях. Падающие ракеты, убогие, позорные самолеты и пугающие изделия АвтоТаза, наверняка испытали на себе влияние мозгов и талантов, упомянутых Путиным. Но с этой проблемой, именно в случае с РФ, не все так просто. Их пресс неуклонно возрастает и если сравнить первый пакет санкций и тот, что принят синхронно с бодрой речью еще президента РФ, то можно даже составить наглядную диаграмму, которая может стать иллюстрацией классического удушающего приема.

Но нет, Путин говорит своему электорату, что все нормально и он знает куда ведет свое стадо.

На самом деле, всей совокупностью своих речей, Путин практически повторил речь великого Виннету сына Инчучуна, который принес две новости, для своего племени. Одну плохую и одну хорошую. Плохая новость состояла в том, что грядет голод и племени придется есть фекалии, а вторая – он знает, где их много.

И тут важно отметить, что и все стадо уже освоило методы иного мышления. Вторая новость о том, что лидер знает место, где искомого продукта хватит и на еду, и на вылепливание очередного петуха, вселила в них бодрость и уверенность в завтрашнем дне. Так что в ближайшее время, исконное название московитов «репоеды», может получить новое звучание, соответствующее их новому способу мышления.