Минчанин решил бороться «креативом» против сноса Осмоловки 3 19.06.2017, 12:29

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Владимир Малявко творчески подошел к защите «cердца столицы».

Минчанин Владимир Малявко вчера опубликовал у себя на странице Вконтакте концепцию и визуализацию логотипа для района Осмоловка, который снова пытаются снести, пишет citydog.by.

Для справки: Осмоловка – район Минска за Оперным театром, который построили сразу после войны. Уникальность его в том, что тут сохранились первые здания типовой застройки, которая позже использовалась во многих республиках СССР. Район жил, старел, но оставался таким же атмосферным и зеленым.

А 23 июня начнется общественное обсуждение проекта детального планирования территории улиц Старовиленская – Киселева – Куйбышева – Коммунистическая. Проще говоря, то, что будет вместо Осмоловки, которая попадает в границы этой территории.

– За ситуацией с Осмоловкой я слежу с того момента, как начали ходить слухи о ее сносе, – рассказывает Владимир Малявко. – А идея логотипа пришла спонтанно буквально на днях: я сидел и думал, что я могу сделать полезного для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу о сносе этого замечательного микрорайона.

Достаточных знаний о самом микрорайоне для экскурсий у меня не хватает, пост в защиту Осмоловки просто потеряется на просторах белорусского интернета, поэтому я решил пойти в свою профессиональную сферу и реализовать идею через нее. Так родилась идея «Осмоловка – one love»..

– В основе моего концепта – love, любовь к району Осмоловка (osmo love ka, осмо love ка, асма love ka), – поясняет Владимир. – В сердечках может меняться наполнение, в зависимости от задачи. И кстати, на майке сердечко анатомически правильно расположено.

– Собираетесь ее реализовывать?

– Я буду только за, чтобы ее реализовали. Эко-сумки, майки, блокноты, значки. Если кто-то захочет видеть лого на каком-то нестандартном носителе, например, на обложке паспорта или чехле своего смартфона – почему бы и нет? Я буду только за!

Но перед этим надо спросить самих жителей Осмоловки – готовы ли они принять это.

– Владимир, как думаете, снесут Осмоловку или нет?

– Во мне борются две противоположности: если смотреть на ситуацию с позиции реалиста – 99%, что на все идеи, протесты и письма просто наплюют сверху. Обычно так и поступают.

Но если каждый день будет все больше и больше инфоповодов по теме сохранения Осмоловки, мы войдем в историю как люди, отстоявший, как бы это грубо не звучало, свой «район».