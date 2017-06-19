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БАТЭ узнал своего соперника по Лиге чемпионов

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  • 19.06.2017, 14:11
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Cегодня состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Чемпионов.

Лига чемпионов. БАТЭ сыграет с «Алашкертом» или «Санта-Колома» во втором квалификационном раунде, пишет «Трибуна».

Сегодня состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Беларусь в этом турнире представляет борисовский БАТЭ, который начнет свой путь со второго квалификационного раунда, где попал в число сеяных.

Перед жеребьевкой БАТЭ оказался во второй группе. Возможные соперники борисовчан: «Жилина» (SVK), «Кукеси» (ALB), Победитель первого отборочного раунда, «Гонвед» (HUN), «Спартак» Юрмала (LVA).


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