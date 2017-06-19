Мама помнит: Жалобу Ульяны Захаренко рассмотрят в ООН 19.06.2017, 15:27

Комитет по правам человека зарегистрировал для рассмотрения обращение матери генерала Юрия Захаренко.

В своей жалобе Ульяна Захаренко просит признать Юрия Захаренко умершим. О регистрации жалобы 14 июня 2017 года сообщил руководителю «Белорусского документационного центра» Раисе Михайловской глава отдела петиций КПЧ ООН Ибрагим Салама.

Сайт «Белорусского документационного центра» попросил Раису Михайловскую прокомментировать этот факт.

- Юрий Захаренко (экс-министр МВД РБ) был насильственно похищен 7 мая 1999 года. Более 18 лет назад. Не буду останавливаться сейчас на политической составляющей этого дела. Его матери Ульяне Григорьевне идет 94-й год. Все эти годы она ничего не знает о судьбе своего сына, она не получила ни одной копейки от государства по поводу потери кормильца, она не может совершить никаких нотариальных действий, чтобы принять или оставить в наследство имущество сына. У нее две внучки и двое правнуков. Все они зависят от одной бумажки – официального признания Юрия Захаренко умершим. Наше правосудие отказало им в этом уже дважды. В 2002-м году, когда с такой просьбой обращалась жена Ольга Захаренко, и в августе 2016-го при обращении в суд Ульяны Григорьевны.

В марте этого года Ульяна Захаренко с нашей помощью отправила жалобу в Комитет по правам человека ООН в связи с отказом в правосудии в Республике Беларусь и нарушением её прав, предусмотренных ч.1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. И вот буквально через 2 месяца мы получили сообщение из Комитета о ее регистрации. Исходя из нашего опыта взаимодействия с командой по петициям Комитета, мы будем снова просить экстренного рассмотрения этой жалобы ввиду преклонного возраста заявительницы.

- На что обращает внимание и что просит Ульяна Захаренко в своем обращении в КПЧ ООН?

- В жалобе заявительница утверждает о нарушении Республикой Беларусь в отношении ее статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах – права на справедливое судебное разбирательство. А это на самом деле и произошло – никаких судебных разбирательств по признанию Юрия Захаренко умершим не проводилось. Вот хронология борьбы 93-летней матери с судебными органами:

24 мая 2016 года Ульяна Захаренко подала в суд Октябрьского района города Минска заявление об объявлении ее сына Юрия Захаренко умершим.

30 мая 2016 года судья суда Октябрьского района города Минска в своем кабинете вынесла определение о приостановлении производства по делу.

15 июня 2016 года на указанное определение Ульяна Захаренко подала жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Минского городского суда, которая своим определением от 1 августа 2016 года отказала в удовлетворении жалобы.

12 августа 2016 года состоявшиеся судебные постановления Ульяна Захаренко и ее адвокат обжаловали Председателю Минского городского суда, который отказал в удовлетворении жалобы.

07 октября 2016 года судебные постановления были обжалованы адвокатом Ульяны Захаренко заместителю Председателя Верховного Суда, который отказал в удовлетворении жалобы.

Таким образом, все национальные возможности правовой защиты исчерпаны, а государство в очередной раз игнорирует свои обязанности по защите прав граждан. Отказ рассмотрения дела об объявлении умершим фактически представляет собой отказ Ульяне Захаренко в доступе к правосудию при разрешении ее гражданских прав. Такой отказ не оправдан никакими объективными и разумными основаниями.

В жалобе Ульяна Захаренко полагает, что «… такая позиция судов обусловлена позицией Александра Лукашенко, который неоднократно заявлял, что исчезнувшие политики живы и скрываются за границей. Тем не менее, никаких реальных доказательств этому он не приводит. Так, 3 февраля 2017 года, на пресс-конференции «Большой разговор» Лукашенко сказал: «По-моему, Витя Гончар или кто-то еще были сфотографированы в Германии. Мы за это ухватились и начали торпедировать немцев: откуда эти фотографии? Где? Ответа мы до сих пор не получили...». А также: «…В обществе много разных версий. Я самый заинтересованный человек, но я больше ничего не знаю. О покойниках, если они ушли из нашей жизни, плохо не говорят, но я все-таки надеюсь, что где-то их следы есть».

Следует отметить, что версия о том, что пропавшие политики живы и находятся в Германии, исследовалась правительством ФРГ еще в 2002 году. Однако никаких подтверждений она не получила.

Ульяна Захаренко просит Комитет признать обязанность государства Республики Беларусь предоставить эффективное средство правовой защиты против указанного нарушения, включая незамедлительное рассмотрение дела об объявлении умершим Юрия Захаренко и выплату ей надлежащей компенсации, которая будет составлять не менее той суммы, которую бы она могла получить от владения своей собственностью, если бы такое право было признано за ней без неоправданных задержек.