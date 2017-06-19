Продолжение «Пиратов Карибского моря» может выйти без капитана Джека Воробья 19.06.2017, 15:34

Создатели кинофраншизы хотят отказаться от Джонни Деппа и его знаменитого персонажа.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на источник (перевод – lenta.ru).

«Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь появилось ощущение, что аудитория потеряла к нему интерес», — рассказал собеседник портала.

По словам источника, публике больше нравятся 27-летний Брентон Туэйтс и 25-летняя Кая Скоделарио, впервые появившиеся в последней ленте саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». «Если в фильме ведущие роли отдадут Брентону и Кайе, это может стать для франшизы глотком свежего воздуха», — подчеркнул он.

Капитан Джек Воробей — один из главных героев серии фильмов «Пираты Карибского моря». Киноэпопея включает в себя пять лент. Последняя часть, «Мертвецы не рассказывают сказки», вышла на экраны 26 мая. Роль Воробья во всех картинах исполнил 54-летний Джонни Депп.

В марте турецкая газета Daily Sabah обнаружила, что прообразом капитана из «Пиратов Карибского моря» стал пират Джек Уорд.