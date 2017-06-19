Подполковник-бунтарь Вусик: В милиции должны служить честные люди, а не самодуры 1 19.06.2017, 15:40

Мятежный подполковник рассказал, почему «принципы» и «работа в белорусской милиции» несовместимы.

Подполковник Игорь Вусик всегда хотел стать милиционером. Еще мальчишкой в родной деревне Лебедянка он думал о службе и мечтал носить форму. Теперь же с формой подполковнику пришлось распрощаться. Бывшего начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД и двух его подчиненных уволили из органов внутренних дел после того, как они рассказали в СМИ о несправедливости в рядах милиции, пишет журнал «Имена».

— В милиции я с 1996 года, — вспоминает 39-летний Игорь Вусик. — Было желание служить, даже два раза поступал. В первый раз одного балла не хватило, но со второго всё получилось. Когда начал работать, зарплата у меня была 25 долларов. Друзья и бывшие одноклассники в Россию ездили — зарабатывали гораздо больше, машины у них хорошие были. Но я решил стать милиционером, и мне понравилось.

Подполковник вспоминает, что проблемы на работе у него начались после того, как у личного состава отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД начальство стало забирать, по его словам, часть премий. В феврале 2017 года отдавать свою премию подполковник Вусик отказался. В ответ на это к сотрудникам отдела применили «санкции». По словам подполковника, руководство заставило милиционеров выполнять план по преступлениям. На деле это значило, что сотрудники не могли уйти с работы, пока не выявят правонарушения по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественном месте». Восемь раз их переводили на усиленный режим несения службы. Приходилось работать десять дней без выходных по 12 часов в сутки.

— В декабре 2016 года шесть моих сотрудников были премированы хорошей премией, но необходимо было отдать 2,5 миллиона замполиту Василию Тихоненко, — рассказывает Вусик. — Я выступил против. Поднял скандал, спросил: что вы творите, зачем? Когда в феврале я перестал давать деньги, нас перевели на усиленный вариант несения службы. Доходило до абсурда. Например, у нашего участкового Коношенко жена была в больнице, и он остался смотреть за падчерицей, которая больна сахарным диабетом. Когда Коношенко попросил поменяться в 18.00, чтобы вколоть ребенку инсулин, ему отказали. Он всё равно поехал домой, сделал ребенку укол, а потом ходил с ним вместе по микрорайону, пока не поймал пьяного. Только после этого его поменяли.

Мы выступали не как сотрудники милиции, а как граждане для защиты своих прав. А министр обозвал меня «жалобщиком».

В феврале 2017 года 11 милиционеров из Кричева написали коллективное письмо в МВД с просьбой провести проверку в отношении начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна и замполита Василия Тихоненко. Они обвиняли Чуприна в том, что тот злоупотребляет властью: нецензурно выражается в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым и заставляет возвращать часть премий. Могилевское управление собственной безопасности провело проверку, но никакой крамолы в действиях Чуприна и Тихоненко не обнаружило. Вместо этого в МВД поставили на профилактический учет одного из авторов коллективного письма — подполковника Вусика. Кричевские милиционеры не опустили руки и написали письмо министру Игорю Шуневичу. История стала достоянием СМИ, слава о Вусике дошла до больших начальников. В ответ на обращение к министру Вусика и еще двух подписантов скандального письма — лейтенанта Андрея Шашкова и майора Юрия Дюбанова — два месяца назад уволили из органов внутренних дел. Министр Шуневич назвал кричевских милиционеров «жалобщиками», обвинив тех в нарушении милицейской этики.

— Для пресечения коррупционных преступлений — поборов — мы решили обратиться в СМИ, — полемизирует с Шуневичем Вусик. — Мы выступали не как сотрудники милиции, а как граждане для защиты своих прав. За это мы пострадали? Министр обозвал меня «жалобщиком», уволили Дюбанова и Шашкова. Шашков сейчас проходит службу во внутренних войсках в Бобруйске. После окончания вуза ему было необходимо отработать два года. Он пришел к нам в РОВД, посмотрел, какое безобразие творится: каждый день оскорбления, поборы. Взял и правду рассказал. Его забрали в армию на третий день после увольнения, чтобы жалобы не писал.

Сегодня подполковник Вусик негодует в связи с решением министра Шуневича. Он не удовлетворен результатами служебной проверки МВД и подал иск в суд Центрального района Минска с требованием отменить приказ об увольнении. Однако дожидаться решения суда в Беларуси подполковник не будет. Вусику нужно работать. Как рассказал подполковник «Именам», он уезжает из страны на заработки.

— Звонят уволенные сотрудники и предлагают работу, — говорит он. — Все понимают, что творится. После увольнения в Кричеве я даже не собираюсь на работу устраиваться в Беларуси, не хочу. Нету здесь работы. Попробуй куда устроиться — это очень проблематично.

Игорь Вусик говорит, что сегодня многие знакомые уезжают на заработки в Россию. Там, по его словам, заработать можно не меньше, чем в белорусской милиции. Скорее всего, подастся в Россию и он.

— Я с чистой совестью ушел, — анализирует свой поступок Вусик. — Если в милиции был бы толковый руководитель, служить можно, вопросов нет. И служить для людей, народа. А не так — тупо, с оскорблениями. Милиция нужна, только там должны честные люди служить, а не самодуры.