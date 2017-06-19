Как гродненские мастера делают деревянные очки за $100 7 19.06.2017, 16:18

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Белорусский бренд набирает популярность и готовится к выходу на европейский рынок.

Около двух лет гроднецам Никите и Александру понадобилось для создания небольшого производства очков в деревянной оправе. За это время парни разработали собственной бренд «Mark Twain», с которым планируют выйти на международный рынок. Как пришла идея и кто уже покупает эти очки, мастера рассказали Hrodna.life.

Свой бизнес ребята начинали в 2014 году с создания деревянных бабочек, но после решили заняться более серьёзным делом и уже в 2015 году представляли на гродненском ИнвестУикенде новый продукт — деревянную оправу для очков. Тогда Никита и Александр всерьез не думали о производстве и тем более о продажах. На ИнвестУикенде парнями заинтересовались и даже нашелся спонсор, готовый вкладывать деньги в продукт, но создатели не смогли с ним договориться.

«Мы всегда хотели создавать что-то стильное и оригинальное — с очками так и получилось, — рассказывает Александр. — В 2015 году мы были первыми в Беларуси, кто стал осваивать подобный продукт. Дела не сразу пошли успешно. Первую оправу для очков мы продали только в 2016 году. Но уже через год мы сумели наладить производство и стали представлять собственный бренд «Mark Twain».

Процесс создания очков из дерева состоит из шести этапов, на которые уходит больше недели.

Оправа состоит из девяти слоев шпона, перед склеиванием которых слои отдаются на высокоточную лазерную резку. Это нужно для точного соблюдения размеров и линий дизайна. После этого слои вымачиваются и зажимаются на сутки в специальную форму.

Далее слои склеиваются между собой, каждый слой перпендикулярно предыдущему, для прочности и гибкости оправы.

Затем устанавливается фурнитура с соблюдением зазоров.

После этого идет обработка оправы — это самый трудоемкий процесс, требующий от мастера максимальной концентрации внимания и профессионализма.

Когда и заушники и фронтальная часть оправы подготовлены под покраску, очки покрываются тремя слоями защитного покрытия, каждый из которых сохнет около суток.

После того как оправа покрыта, очки отдаются в мастерскую оптики, где происходит установка линз от Carl Zeiss.

Сейчас гродненские очки «Mark Twain» представлены тремя видами классической модели: это круглые очки WOODY , прямая модель BLUES BROTHERS и женская модель AUDREY. Очки можно купить через интернет или в Гродно на улице Советской в салоне обуви LINXS, а также в Минске в трех различных салонах. Цена за продукт приличная — 190 рублей. Но пока что создатели дают скидку до 130 рублей.

«Да, наш продукт дорогой, но он качественный и почти полностью выполнен вручную. Мы свою работу ценим, и хотим чтобы нас ценили. Мы прекрасно понимаем, что не каждый в нашей стране может купить очки за 100 долларов. Поэтому мы рассчитываем со своим брендом выходить за пределы Беларуси.

Сегодня наши клиенты — это люди, которые привыкли выделяться среди толпы, которые знают цену качественным вещам. Почему именно «Mark Twain»? Мы хотели, чтобы название привлекало покупателя, располагало его к приятным впечатлениям, связанным с этим известным именем. Ведь всем нам хорошо знакомы рассказы Марка Твена, теплые и добротные, как и то дело, которым мы занимаемся».