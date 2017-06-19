В Брюсселе начались переговоры о Brexit 19.06.2017, 16:38

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ФОТО: UKREP.BE

Британский министр и глава переговорной группы ЕC начали переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского Союза.

С момента референдума, на котором было принято это решение, прошел уже год, пишет «Немецкая волна».

В Брюсселе в понедельник, 19 июня, начались переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). В них участвуют британский министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис и глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье.

К скорейшему началу переговоров, в частности, призвали министры иностранных дел нескольких государств ЕС, критикующие обе стороны за излишнюю медлительность. «Нынешнее состояние не может продолжаться вечно; Brexit должен быть осуществлен», - заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц.

«С момента референдума прошел уже год, у нас истекает время», - подчеркнул его коллега по должности из Люксембурга Жан Ассельборн.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в преддверии переговоров заявил, что Лондон стремится к «глубокому и особому партнерству» с Евросоюзом после выхода из состава ЕС. «Самое важное - это заглянуть за горизонт, подумать о новом будущем и новом партнерстве», - заявил Джонсон в Люксембурге.

Что обсуждают в Брюсселе

Официальные представители Брюсселя и Лондона впервые после британского референдума о выходе из Евросоюза обсуждают условия отказа Соединенного Королевства от членства в ЕС. Брюссель прежде всего интересуют гарантии для граждан государств ЕС, живущих в Великобритании и выполнении этой страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза. Речь также пойдет о новых границах между Ирландией и Северной Ирландией.

Великобритания в свою очередь попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и таможенного союза.

Переговоры о Brexit должны завершиться до марта 2019 года.