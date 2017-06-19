Николай Статкевич: Уличные акции – наиболее эффективная форма борьбы за права людей 5 19.06.2017, 16:40

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Николай Статкевич

Белорусы должны громко и публично требовать прекращения репрессий.

Об этом в интервью сайту bnknews.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

— 5-9 июля в Минске пройдет сессия ПА ОБСЕ. Как вы прокомментируете то, что крупный международный форум проходит в диктаторской стране?

— По нормальной логике такие форумы должны проводиться в странах, которые являются образцом соблюдения базовых принципов ОБСЕ. Сейчас сессия Парламентской Ассамблеи этой организации состоится в самой несвободной стране Европы. Мероприятие пройдет после брутального разгона мирного Дня Воли, появления большого количества новых политзаключенных, похищений или превентивных арестов оппозиционных лидеров, доказанных фактов избиений и пыток активистов. И накануне проведения в Беларуси массовых военных учений, на которых планируется отработка подготовки к нападению на соседние страны. Выбор места проведения очередной сессии ПА ОБСЕ может свидетельствовать об отходе этой организации от принципов, которых она придерживалась даже во времена Советского Союза.

— Каким образом это мероприятие может помочь освобождению политзаключенных и прекращению уголовных дел против активистов оппозиции?

— Если требования освобождения и прекращения преследований неоднократно прозвучат с трибуны сессии и будут зафиксированы в ее документах. Но для этого сами белорусы должны громко и публично требовать прекращения репрессий. Поэтому считаю исключительно важными проведение в Минске 22 июня пикета, а 3 июля массовой акции с этими требованиями. Если за 2 дня до сессии, которая начнется 5 июля, тысячи белорусов выйдут в центр Минска, чтобы защищать свои права, требовать освобождения невиновных и пресечения опасных иностранных военных игр на нашей земле, то их голос нельзя будет игнорировать.

Если уж эта сессия состоится у нас, то давайте полностью используем ее на благо нашего общества. Тем более, что накануне ее проведения власть будет связана в своих действиях против мирных демонстрантов.

— Известно, что состоятся ряд мероприятий, на которых будет обсуждаться ситуация с правами человека в Беларуси. Будет ли в них участвовать БНК?

— Такие мероприятия всегда проводятся перед сессиями ПА ОБСЕ. Пока представители БНК не имеют приглашения на них. Несмотря на присутствие среди нас правозащитников и на то, что десятки наших активистов испытали на себе этой весной самые брутальные формы незаконных репрессий. Честно скажу, мне это не совсем понятно. Но никто не лишит нас нашего конституционного права на уличные массовые акции — наиболее эффективной в сегодняшних условиях формы борьбы против репрессий и за права людей.

3 июля встретимся в 14.00 на Октябрьской площади Минска и громко заявим свой протест против беззакония.