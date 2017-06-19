Фотофакт: Белорусы отпраздновали «Свята Сонца» в Дудутках 19.06.2017, 16:57

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Файер-шоу было уделено особое внимание.

В музейном комплексе «Дудутки» выходные были посвящены второму международному фолк-фестивалю «Свята Сонца» и огню как главному символу Купалья. А потому и не удивительно, что файер-шоу было уделено особое внимание. Хотя и о дедовских традициях никто не забыл, пишет onliner.by.

Перед зрителями в формате «огненного шоу» выступили около 20 команд, продемонстрировавших свое умение обращаться с языками пламени. На концертной площадке можно было услышать выступление музыкальных коллективов, работающих в folk/folk-rock/pagan и смежных направлениях. Традиционными для подобных праздников стали корчма с белорусской народной кухней, город мастеров и купальская ярмарка с многочисленными ремесленниками и их товарами — от оружейников до кожевников.

На этно-площадке тем временем воссоздавали традиционные обряды празднования Купалья: гадали, плели и запускали венки по Птичи, разжигали купальские костры. Тем же, кто хотел глубже окунуться в древний быт, предлагали пострелять в лучном и арбалетном тирах, принять участие в народных и средневековых играх.