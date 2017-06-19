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Минчане провели акцию в память о Василе Быкове

  • 19.06.2017, 17:27
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Великому белорусскому писателю сегодня могло исполниться 93 года.

На Восточном кладбище столицы у могилы Василя Быкова состоялось возложение цветов и поминальное мероприятие, посвященное очередной годовщине со дня рождения великого белорусского писателя и мыслителя, передает «Радыё Рацыя».

Традиционно собрались единомышленники и друзья дядьки Василя, как его называли при жизни. Поэт Владимир Некляев, председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович, переводчик и политик Лявон Борщевский, издатель Владимир Сивчиков. А также вдова Ирина Михайловна, которой были переданы новые печатные издания последних повестей Быкова. А также специально выпущенный к этому дню художником Яном Жвирблем первый графический роман по мотивам рассказа «Родственники».

Сегодня Василю Быкову исполнилось бы 93. Накануне на его родине в деревне Бычки состоялась 10-я церемония вручения премии «За свободу мысли» имени Василя Быкова. В этом году ей был удостоен 36-летний политик и экс-политзаключенный Дмитрий Дашкевич.


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