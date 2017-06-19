Появились новые факты о смерти 9-летнего мальчика в детском лагере 9 19.06.2017, 17:14

3,253

Новые подробности меняют всю суть дела.

Следственный комитет даст оценку работе медиков, которые оказывали помощь погибшему в лагере Берестовицкого района Владу. Как отметил глава ведомства Иван Носкевич, следователи будут исходить из качества и своевременности оказания медпомощи, пишет onliner.by.

— Мы завязаны в своем решении на заключение судебно-медицинской экспертизы и на служебную проверку Министерства здравоохранения Беларуси, — передает БелТА слова Носкевича. — Пока рано делать какие-то выводы о причинах смерти, могу утверждать только одно, что криминала никакого мы не усматриваем. Следственный комитет будет давать оценку этой ситуации исходя из качества и своевременности оказания медицинской помощи соответствующими должностными лицами.

Носкевич отметил, что 9-летний мальчик обратился за медицинской помощью к медперсоналу детского оздоровительного лагеря в Берестовицком районе, где отдыхал.

— Только утром следующего дня после повторного обращения к медикам лагеря на карете скорой помощи мальчик был доставлен в Берестовицкую ЦРБ, к концу дня его перевезли в областную больницу, где к утру ребенок скончался, — добавил он.