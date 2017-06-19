Семашко предложил «поменять шило на мыло» 6 19.06.2017, 17:37

Владимир Семашко

Фото: DELFI

Вице-премьер считает, что урановая зависимость от России – лучше, чем нефтегазовая.

Об этом вице-премьер Беларуси Владимир Семашко объяснил необходимость строительства БелАЭС, выступая на выставке Атомэкспо-2017 в Москве, сообщает tut.by.

При этом полностью избавиться от зависимости белорусской энергосистемы от РФ не получится, заявил Семашко. Напомним, станцию строит корпорация Росатом за средства российского же кредита. Владимир Семашко назвал этот финансовый проект «долгосрочным и дешевым».

— Есть понятие независимости не только от одной страны, а зависимости от одного вида топлива. Нам сегодня надо диверсифицировать источники поставки энергии, — сказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. — Когда мы построим АЭС, то до 27-28 процентов выработки энергии будет приходиться на нее.

Первое время Беларусь собирается покупать у России и ядерное топливо для своей АЭС. По словам вице-премьера, уже сегодня прорабатываются и альтернативные рынки импорта.

— Многие, кто уже построил АЭС по российскому проекту, собираются освоить или уже освоили производство топливных элементов. Это и Китай, и Украина, и другие страны, у которых есть исходное топливо — уран. В перспективе может получиться, что мы переключимся на эти рынки, — не исключает Владимир Семашко.

Такая энергетическая зависимость от России, по словам вице-премьера, будет безопаснее нынешней нефтегазовой. Семашко напомнил о сырьевых конфликтах с Россией в 2006-м и 2009 году, когда наши соседи перекрыли трубы на пути в Беларусь.

— Это было зимой при 25-градусном морозе. Через двое-трое суток после приостановки поставок мы уже находились на грани определенной катастрофы. Если ты имеешь атомную станцию, то ее в одночасье остановить нельзя: топливо загружено, она автономно работает. И в этом тоже есть элемент безопасности, — объяснил Владимир Семашко.

Сроки запуска первого энергоблока БелАЭС перенесли с ноября 2018-го на 2019 год. Задержка получилась из-за замены корпуса реактора, который строители повредили во время установки. Второй энергоблок по контракту должен быть запущен в 2020 году.

— Надо усиливать нашу работу на первом блоке. Там сейчас недостаточно численности персонала, с российской стороны прежде всего. Мы условились, что до конца месяца проведем с нашими партнерами очередное совещание и пройдем по критическому пути станции, чтобы определиться, чего еще не хватает. Тогда мы определим конкретные сроки.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт.