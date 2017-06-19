В центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон 1 19.06.2017, 19:30

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Фото: REUTERS

В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии, после чего загорелся.

Виновник аварии "нейтрализован", заявило министерство внутренних дел Франции.

В результате инцидента, как сообщается, никто из полицейских или гражданских не пострадал.

В настоящее время ситуация находится под контролем, утверждают в полиции. Автомобиль, протаранивший полицейский фургон, проверяют взрывотехники, передает русская служба BBC.

На месте происшествия работают взрывотехники

Фото: EPA

Как сообщает агентство Рейтер, полиция оцепила зону вокруг театра Мариньи и рекомендовала жителям столицы и туристам не приближаться к Елисейским полям. Закрыта станция метро Champs-Elysees-Clemenceau.

Расследование инцидента на Елисейских полях поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.

По сообщениям французских СМИ, атака, скорее всего, была преднамеренной.

Агентство Франс-пресс сообщает, что мужчина, направивший машину в полицейский фургон, был вооружен.

Сейчас он, вероятно, мертв, заявил журналистам представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

Телеканал BFM-TV сообщает, что в машине виновника аварии были найдены автомат Калашникова, патроны и газовый баллон. По информации канала, 33-летний водитель, чье имя не называется, был известен спецслужбам.

Фото: REUTERS

После серии крупных терактов, произошедших во Франции за последние два года, страна находится в режиме чрезвычайного положения.

В конце апреля 2017 года вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь по полицейскому автомобилю на Елисейских полях. Убив одного полицейского и ранив еще двоих, нападавший попытался сбежать, но был застрелен.