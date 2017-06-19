В центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон

В центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон1
- 19.06.2017, 19:30
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В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии, после чего загорелся.
Виновник аварии "нейтрализован", заявило министерство внутренних дел Франции.
В результате инцидента, как сообщается, никто из полицейских или гражданских не пострадал.
В настоящее время ситуация находится под контролем, утверждают в полиции. Автомобиль, протаранивший полицейский фургон, проверяют взрывотехники, передает русская служба BBC.
Как сообщает агентство Рейтер, полиция оцепила зону вокруг театра Мариньи и рекомендовала жителям столицы и туристам не приближаться к Елисейским полям. Закрыта станция метро Champs-Elysees-Clemenceau.
Расследование инцидента на Елисейских полях поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.
По сообщениям французских СМИ, атака, скорее всего, была преднамеренной.
Агентство Франс-пресс сообщает, что мужчина, направивший машину в полицейский фургон, был вооружен.
Сейчас он, вероятно, мертв, заявил журналистам представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.
Телеканал BFM-TV сообщает, что в машине виновника аварии были найдены автомат Калашникова, патроны и газовый баллон. По информации канала, 33-летний водитель, чье имя не называется, был известен спецслужбам.
После серии крупных терактов, произошедших во Франции за последние два года, страна находится в режиме чрезвычайного положения.
В конце апреля 2017 года вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь по полицейскому автомобилю на Елисейских полях. Убив одного полицейского и ранив еще двоих, нападавший попытался сбежать, но был застрелен.