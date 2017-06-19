На Минщине остановили работу 10 мясных предприятий 2 19.06.2017, 21:11

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Ветслужба Беларуси остановила работу предприятий, нарушавших требования при поставках мяса в РФ.

Ветслужба Беларуси остановила работу 10 предприятий и цехов, которые нарушали ветеринарно-санитарные требования при поставках мясной продукции в РФ, сообщает interfax.by со ссылкой на Россельхознадзор.

В феврале этого года российская служба ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов с ряда предприятий Минской области. Причиной стали многочисленные нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ, а также обоснованные сомнения в белорусском происхождении продукции, отгружаемой в адрес российских получателей.

После этого ветеринарная и санитарная службы Минской области проверили эти предприятия и выявили нарушения условий производства и реализации продукции.

В связи с этим до устранения нарушений приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО "АгроснабкомплектПлюс", ЗАО "Мясной замок-Экопром", убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех предприятия "Першаи-2014", ОАО "Занарочанский", колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО "МартИнкоФуд".