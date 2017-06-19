Белорус выиграл первый турнир по Quake Champions 19.06.2017, 21:32

Фото: Алексей Матюшков

Из 98 игроков турнира победителем оказался наш соотечественник - прославленный профессиональный киберспортсмен.

Продолжение аренного онлайн-шутера из вселенной Quake еще даже не вышло, но дебютный турнир по Quake Champions уже состоялся. Приятно, что из 98 игроков этого турнира победителем оказался белорус — прославленный профессиональный киберспортсмен Алексей «Cypher» Янушевский, пишет onliner.by.

Фото: Алексей Матюшков

В финале турнира 125 FPS Sunday Cup #83 белорус одолел шведа Пелле «fazz» Сёдермана. Наш соотечественник за время турнира не проиграл ни одной карты, уверенно пройдя всю сетку по системе double-elimination. За победу в этом турнире Cypher получил 3000 российских рублей.

Это совсем небольшие призовые. Однако уже 26 августа в рамках фестиваля QuakeCon стартует мировой чемпионат Quake World с призовыми в размере $1 млн.

Алексей «Cypher» Янушевский является одним из самых титулованных профессиональных киберспортсменов в игре Quake. Он не раз становился чемпионом мира в Quake Live и Quake III.