Кличевские коммунальщики просят белорусов «скинуться» на «Дожинки» 6 19.06.2017, 21:59

У кличевского «Жилкомхоза» не хватает средств на проведение «праздника тружеников села».

Кличевское УПК «Жилкомхоз» призывает всех желающих оказать безвозмездную (спонсорскую) помощь перечислять денежные средства на благотворительный счет своего предприятия. Соответствующее объявление появилось на интернет-сайте Кличевского райисполкома, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Как сообщается в объявлении, «в связи с проведением областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки» в Кличеве, согласно решению Кличевского районного исполнительного комитета от 23 мая 2017 г. № 24-18 «О предоставлении полномочий», Кличевское УКП «Жилкомхоз» назначено уполномоченной организацией на получение безвозмездной (спонсорской) помощи». Там же размещены и реквизиты банковского благотворительного счета.

У жителей города кличевский «Жилкомхоз» мало ассоциируется с «сирыми и убогими», теми, кому действительно нужна благотворительная спонсорская помощь. Как, впрочем, и областной фестиваль тружеников села «Дожинки».

Каждый год Кличевскому УКП «Жилкомхоз» выделяются солидные бюджетные денежные средства, которые предприятие благополучно осваивает.

Кроме этого, как сообщало БелТА, «около Br10 млн из различных источников будет направлено на благоустройство Кличева и подготовку к областному празднику тружеников села «Дожинки». Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский также недавно говорил в Кличеве о том, что каждая структура знает свой участок работы, финансирование открыто, поэтому никаких затруднений быть не должно. А тут почему-то ещё внезапно понадобилась безвозмездная спонсорская помощь. Как у нас её обычно собирают перед подобными мероприятиями, думаю, объяснять не надо…

Денег не хватает на проведение «праздника», – так, может, стоит немножко уменьшить аппетиты чиновников и сделать «Дожинки» в Кличеве более скромными?

А благотворительную помощь все же лучше оказывать тем, кто в ней действительно нуждается, – больным детям, престарелым, социально незащищенным гражданам и т. д.