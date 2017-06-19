«БСБ Банк»: Мы выдали клиентам денежных средств на $15 миллионов 2 19.06.2017, 22:35

Руководство «БСБ Банка» прокомментировало ситуацию с отзывом лицензии.

Ситуация с «БСБ Банком» остается напряженной. Как объясняют onliner.by в банке, за последние четыре дня с момента отзыва лицензии по операциям с физлицами клиенты забрали около $15 миллионов. Отделения работали и в выходные, сотрудники некоторых управлений выходили на работу даже ночью.

Руководство «БСБ Банка» до сих пор не понимает, в чем причины отзыва лицензии по работе с физическими лицами.

— Скажу совершенно искренне: пока не знаю, так как само постановление Национального банка, где будут указаны причины, нам будет передано только 26 июня, — развел руками и.о. председателя правления «БСБ Банк» Виталий Рябцев. Что имел в виду Нацбанк под фразой «нет желания наладить диалог с регулятором», он также не понимает. Говорит, что сейчас у банка нет никаких невыполненных предписаний регулятора по другим вопросам.

— Статья 97 Банковского кодекса гласит, что основанием для отзыва лицензии является наличие в банке ситуации, которая угрожает стабильности банковской системы или интересам вкладчиков. Но нашим вкладчикам объективно ничего не угрожало, — добавил Виталий Рябцев. — Приведу несколько цифр: на 1 июня текущего года в банке весь объем средств вкладчиков составлял $20,7 млн. Тогда как только в Национальном банке на эту дату мы имели $29,5 млн.

То есть очевидно, что нет никаких угроз вкладчикам, если наших средств в инструментах Национального банка было существенно больше, чем средств вкладчиков, размещенных в нашем банке. Нужно отметить, что за время, прошедшее с момента публикации Национальным банком информации о введении запрета на отдельные операции с физическими лицами, мы выдали клиентам денежных средств общей суммой более $15 млн долларов. Еще раз повторюсь, что никаких угроз для вкладчиков тут нет.

По поводу версии, что эта ситуация как-то связана с золотом, которое банк купил и хранил в Швейцарии, Виталий говорит, что банк все сделал по всем нормативам Нацбанка.

— У нас был актив в швейцарском EFG банке (EFG International — глобальная банковская группа, предлагающая услуги банковского обслуживания и управления активами, работает в 40 странах по всему миру ). Но приобретен он был еще в 2015-м — начале 2016 года с соблюдением всех нормативных требований Национального банка Республики Беларусь, — отметил он. — Кроме того, этот вопрос не был даже отражен в последнем акте проверки регулятора. Да и средства там небольшие, на 1 июня текущего года порядка $6,8 млн в эквиваленте. Для сравнения, в Беларуси у нас размещено $107,1 млн Поэтому не думаю, что это является формальной причиной санкций.

Как отметили в банке, всего клиенты-физлица имели на руках больше 100 тысяч карточек. Обязательства по ним банк должен выполнить до 26 июня. Пока, по словам команды, все работают слаженно и паники нет. Правда, сами клиенты таким небольшим сроком не довольны.

— Да-а-а, наделали дел, могли бы хоть месяц людям дать, — говорили клиенты банка в отделениях в пятницу.

Остается вопрос, что же будет с персоналом, который обслуживал физических лиц в «БСБ Банке»? Как отметили в отделе маркетинга, пока все специалисты очень загружены и речи о том, чтобы их массово сокращать, нет.

— Мы надеемся вернуть лицензию на обслуживание физлиц, поэтому пока речи о каких-то массовых увольнениях не идет, — отметили в отделе.

«БСБ Банк» переводит карты клиентов в «Белорусский народный банк»

— ЗАО «Белорусско-Швейцарский банк „БСБ Банк“» и Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» («БНБ-Банк») заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию клиентов — физических лиц, — сообщили в понедельник с утра в пресс-службе банка. — В рамках данного соглашения ЗАО «БСБ Банк» предлагает клиентам — физическим лицам, в том числе владельцам зарплатных проектов и индивидуальным предпринимателям, по упрощенной процедуре перевести счета физических лиц на обслуживание в ОАО «БНБ-Банк». При этом клиенты и далее смогут обращаться в «БСБ Банк» по вопросам выпуска и сопровождения карт «БНБ-Банка», а также привычно пользоваться офисами и другими сервисами и продуктами «БСБ Банка».

Как отметили в банке, клиентам «БСБ Банка» будут выпускаться новые платежные карты «БНБ-Банка». Используя эти карты, они смогут снимать средства в банкоматах «БСБ Банка» и «БНБ-Банка». Следующим шагом должно стать объединение банкоматных сетей двух банков, что требует решения технических вопросов с платежными системами.

Чтобы выразить свое согласие на переход, владельцам зарплатных проектов не потребуется переоформление зарплатного договора. Оформить заявку на перевод счетов физических лиц в «БНБ-Банк» можно будет не покидая офис: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — посредством систем СДБО (клиент-банк или интернет-банк), физическим лицам — посредством SMS с мобильного телефона.