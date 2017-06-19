Директор брестского «Динамо»: Мы очень верим в проход в следующий раунд квалификации ЛЕ 19.06.2017, 22:56

Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

- Учитывая то, что во втором раунде мы были несеяные и могли попасть на очень серьезные европейские клубы, жеребьевку можно назвать удовлетворительной. Могло быть полегче, но могло и гораздо сложнее. В нашей корзине, например, был «Галатасарай» — турецкий топ-клуб.

Что касается соперников, то и «Чихура» и «Рейндольф» команды очень квалифицированные. Тот же австрийский чемпионат достаточно серьезного уровня, но шансы на проход в следующий раунд квалификации есть. Мы в это очень верим, — цитирует Сергея Ковальчука официальный сайт брестского «Динамо».