закрыть
20 июня 2017, вторник, 0:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Директор брестского «Динамо»: Мы очень верим в проход в следующий раунд квалификации ЛЕ

  • 19.06.2017, 22:56
Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

- Учитывая то, что во втором раунде мы были несеяные и могли попасть на очень серьезные европейские клубы, жеребьевку можно назвать удовлетворительной. Могло быть полегче, но могло и гораздо сложнее. В нашей корзине, например, был «Галатасарай» — турецкий топ-клуб.

Что касается соперников, то и «Чихура» и «Рейндольф» команды очень квалифицированные. Тот же австрийский чемпионат достаточно серьезного уровня, но шансы на проход в следующий раунд квалификации есть. Мы в это очень верим, — цитирует Сергея Ковальчука официальный сайт брестского «Динамо».


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?