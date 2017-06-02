Белорусские водители не смогут работать в России? 1 2.06.2017, 8:17

Новый российский закон может коснуться в первую очередь дальнобойщиков.

С 1 июня водители, которые работают в России без прав российского образца, оказались вне закона. Новые правила касаются и дальнобойщиков, работающих в России с белорусскими удостоверениями водителя. А таких много. Формально, со вчерашнего дня российские перевозчики должны отказаться от их услуг.

«Нет, ну как... Мы своими водителями дорожим. Белорусских водителей у нас очень много, и работают они у нас давно. Поэтому будем им делать замену прав. Теперь, видимо, попробуем больше работать с водителями, которые имеют российские удостоверения. Но могу сказать, что нас новый закон пока не коснулся», ― рассказывает Сергей Мишин, заместитель гендиректора московской компании «Вероника Импэкс».

На данный момент новый закон работает чуть более 24 часов. Перевозчики, до которых дозвонилось «Еврорадио», говорят, что никто из их белорусских водителей, которые работают в России, ещё не был оштрафован.

«Полтора месяца назад мы получили сообщение от российской юридической компании, с которой сотрудничаем. Водителей-международников это пока не коснётся. В первую очередь, новый закон затронет, например, выходцев из Средней Азии, которые работают на самосвалах, на маршрутных такси. А водители-мижнародники имеют международные права, ― комментирует Нина Заблоцкая, заместитель директора логистической компании «Ратипа». ― Тем более, что Россия подписалась под Венской конвенцией, которая в том числе регулирует и форму удостоверения водителя. И если пункты на удостоверении соответствуют содержанию конвенции, никаких претензий быть не должно. А если начнутся штрафы или запрет на движение ― это, я считаю, будет беспредел, который случается на просторах необъятной страны».

Кстати, на российских стройках тоже работает много водителей из Беларуси. Если дальнобойщики имеют хотя бы неформальные гарантии неприкосновенности (хотя, по факту и нарушают новый закон), то проверки на стройках и могут стать первыми источниками проблем для белорусских водителей.

Все перевозчики понимают, что штрафы и запреты на въезд в Россию могут посыпаться на водителей с белорусскими правами в любой момент. «В таком случае, ничего не поделаешь. Будем реагировать. Будем там регистрировать водителей, там организовывать обучение. Будем придерживаться российского законодательства», ― комментирует ситуацию ещё один крупный белорусский перевозчик.

Ситуация тем более интересна, что формально Беларусь и Россия находятся в одном ― «союзном государстве». Но чем дальше, тем чаще «союзность» начинает давать сбои. Вспомнить хотя бы нежелание России выровнять цены на газ в Беларуси и в соседней с ней Смоленской области или перенаправление пассажиров, летящих из Минска, в международные терминалы российских аэропортов.

Необходимость для белорусских дальнобойщиков получать права российского образца ― очевидный барьер на пути создания единого экономического пространства. Разговоры о том, что белорусов выведут из-под действия запрета, велись четыре года ― с самого начала работы над новым законом. Но так и остались разговорами.

«По моему мнению, у белорусов нет никакой возможности лоббировать свои интересы в России, ― говорит Нина Заблоцкая из «Ратипы». ― Вы же понимаете, это большая политика. Если будет желание высших лиц вывести белорусов из-под действия закона ― будет так, не будет желания ― будет по-другому».