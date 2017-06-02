Мадуро начал конституционный переворот в Венесуэле 2.06.2017, 8:22

Верховный суд Венесуэлы разрешил правителю созвать «учредительное собрание» для подготовки новой «конституции».

31 мая Верховный суд Венесуэлы на фоне протестов в стране разрешил президенту Николасу Мадуро созвать учредительное собрание для подготовки новой конституции.

Николас Мадуро планирует по итогам работы учредительного собрания вынести на референдум проект новой конституции страны. Такое заявление он сделал в эфире государственного телевидения, сообщает Globovision (перевод – gordonua.com).

«Новая укрепленная конституция будет вынесена на референдум, чтобы народ решил, согласен он с ней или нет», – сказал Мадуро.

По его словам, учредительное собрание «представляет собой единственную возможность мира, которая в настоящее время есть» у страны. Выборы в учредительное собрание намечены на конец июля текущего года.

Предшественник Мадуро Уго Чавес в 1999 году также созывал этот орган, но лишь после проведения плебисцита.

31 мая Верховный суд страны постановил, что Мадуро может созывать собрание без проведения референдума, потому что он «действует во исполнение народного суверенитета».

Инициатива Мадуро вызвала массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой госпереворота.

Согласно последним данным неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», с 1 апреля были задержаны почти 3 тыс. человек, из них 360 предстали перед военными трибуналами. В столкновениях с силовиками погибло не менее 65 человек, более тысячи пострадали.