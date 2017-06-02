Белорусы обыграли чемпионов Европы в парном разряде ЧМ по настольному теннису 2.06.2017, 8:25

Владимир Самсонов

Владимир Самсонов и Павел Платонов вышли в четвертьфинал чемпионате мира в германском Дюссельдорфе.

В поединке 1/8 финала белорусы обыграли чемпионов Европы 2016 года дуэт Патрик Франциска (Германия) / Джонатан Грот (Дания) — 4:3. В следующем раунде Владимир Самсонов и Павел Платонов сразятся с японскими спортсменами Коки Нива / Махару Йошимура, сообщает tut.by.

В женском парном турнире белоруска Виктория Павлович и украинка Татьяна Биленко завершили выступление на стадии 1/16 финала.

В мужском одиночном разряде Владимир Самсонов пробился в 1/32 финала, где его соперником будет представитель КНДР.

Фото: bttf.by

Александр Ханин в первом круге основной уступил сопернику из Китая.

В женском одиночном разряде в первом круге основной сетки Дарья Триголос проиграла трехкратной чемпионке Олимпийских игр и четырехкратной чемпионке мира из Китая Нин Дин — 0:4.

Алина Орловская выбыла в первом раунде, уступив сопернице из Гонконга.

Виктория Павлович, обладательница самого высокого рейтинга среди белорусок, выбыла во втором раунде после поражения от соперницы из Гонконга.

Таким образом борьбу за медали продолжают Владимир Самсонов и Павел Платонов в парном разряде и Владимир Самсонов в одиночном.