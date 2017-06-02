Стало известно, во сколько обойдутся проезд и жилье участников «Славянского базара» 5 2.06.2017, 9:16

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Витебский центр культуры объявил тендер на аренду жилья для певцов «союзного государства».

Стало известно, сколько будут стоить проживание и перевозки участников XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Соответствующий тендер на закупку услуг объявил центр культуры «Витебск».

Как пишут «Народные новости Витебска», на оплату отелей для участников фестиваля в этом году планируется потратить 130 тысяч рублей (чуть меньше 70 тысяч долларов). Для «Славянского базара» предполагается арендовать 17 номеров-«люкс», 7 апартаментов, 223 одноместных, 241 двухместный и 28 трехместный номеров. Всего будет 516 номеров с 823 койко-местами.

Также по заявкам дирекции фестиваля при необходимости нужно будет предоставить еще 950 койко-мест. Таким образом, бронируется 516 номеров и 1773 койко-места. По сравнению с прошлым годом эти цифры не изменились.

Перевозка участников «Славянского базара» по Витебску будет стоить 42 тысячи рублей, а междугородные и международные перевозки — 22 тысячи рублей. По Витебску перевозить их будут 22 автобусов различной вместимости, а в междугородних перевозках — 17 автобусов.

Эти услуги финансируются из бюджета «союзного государства».