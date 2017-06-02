Ученики борются за право на школу под Брестом 1 2.06.2017, 9:28

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Головотяпство чиновников от образования возмутило школьников и их родителей.

Детей единственной в деревне Прилуки школы на каникулы проводили печальной новостью — с сентября учеников всех старших классов, начиная с пятого, переводят в соседнюю школу в Страдичах. Эти изменения возмутили и школьников, и родителей, сообщает «Белсат».

«Я работаю в Бресте, по сменам по 12 часов, если что-то с моим ребенком случится, я сорваться и приехать за ребенком в Страдичи не смогу», — объясняет Светлана.

Деревня Прилуки при этом умирающей совсем не выглядит, скорее наоборот — буквально недавно сюда провели газ, строятся дома и новые улицы, да и находится она всего в десяти километрах от Бреста.

«Эту школу надо наоборот — увеличивать, потому что много дачников рядом и переполненные школы, в соседних деревнях детям некуда идти, поэтому нужно достраивать, сюда люди будут идти, детей будут водить», — говорит местная жительница Татьяна.

Чиновники уходят от ответа

В местном райисполкоме же сообщили, что одно из двух зданий Прилукской школы уже давно требует ремонта — потому младшеклассники будут заниматься в отремонтированном здании, а старое, 1946-го года, закроют. Правда о том, смогут ли старшеклассники вернуться в свою школу после ремонта, чиновники не говорят.

Сельчане бороться за свою школу решили до последнего — обращение о сохранении классов подписали 306 человек, помочь жителям деревни взялись представители БСДП (Белорусская социал-демократическая партия (Громада)).

«Власти называют это реорганизацией, но это обычное сокращение, так как считают что сэкономят таким образом. Мы считаем, что экономить на образовании нельзя, можно найти десятки других статей, по которым можно это сделать», — уверен Игорь Масловский, член партии.

Обращение местные жители направили в районный «cовет депутатов», Брестский облисполком и Министерство образования, но официального ответа пока не получили.