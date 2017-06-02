Данкверт выступил с неожиданным для Беларуси предложением 14 2.06.2017, 9:35

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Инициатива главы Россельхознадзора может сильно ударить по «государевой контрабанде» из Беларуси.

Россия предложила странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов, вопрос обсуждался на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы внесли предложение. Продукцию, поступающую на территорию ЕАЭС без фитосанитарных сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов необходимо уничтожать», — сказал глава ведомства. По нынешней процедуре продукция возвращается поставщику, поэтому нельзя исключать, что эти продукты могут дойти до потребителя. Кроме России в ЕАЭС входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

По мнению Данкверта, определить качество и происхождение таких продуктов проблематично. Между тем, импорт такой продукции стал расти, когда Россельхознадзор стал активнее работать на границах Казахстана и Беларуси. «Все документы, в том числе иностранные, мы идентифицируем достаточно быстро. Тогда стали возить без документов», — рассказал Данкверт, подчеркнув, что «бесконечно вылавливать нелегальную продукцию становится сложно».

В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова, представителя РФ в совете ЕЭК, и пресс-службе ЕЭК комментариев «Известиям» не предоставили.