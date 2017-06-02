«Фиктивно женился на польке и тайно исповедовал в костеле» 2.06.2017, 10:08

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Иосиф Заневский

Фото: Ольга ХРУЛЬ

Награжденный Папой Римским белорусский священник рассказал о своей борьбе за веру при коммунистах.

На днях настоятелю главного московского костела - кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии - вручили большую награду. Золотой крест Pro Ecclesia et Pontifice отец Иосиф Заневский получил от самого папы римского. В российской столице священника считают настоящей легендой, «Апостолом Москвы». Он 25 лет служил в крупнейшей католической общине, которую сам и возрождал после развала Союза и теперь принял решение оставить храм. Отец Иосиф рассказывал kp.by о своей необычной жизни, богатой на неожиданности и приключения.

Чтобы стать священником, фиктивно женился на польке

О. Иосиф родом из деревни Заневичи Гродненского района. Уже после девятого класса он начал работать в колхозе, но во взрослой жизни видел для себя только одну дорогу - служить священником.

- Однажды я увидел сон, - рассказывает отец Иосиф. - Моя покойная сестра Тереза, которая была вначале монахиней, а после закрытия монастыря вышла замуж, родила сына и при родах умерла, рассказала мне подробно, что нужно сделать. Идея была такая: в Польше есть дальние родственники, у них - дочь. Надо расписаться и переехать к ней жить, а потом - развестись и жить в Польше, где еще есть семинарии. Я рассказал сон нашему настоятелю, ему эта комбинация показалась интересной, он связался с матерью той родственницы в Польше и все ей объяснил. И невеста, и ее мать согласились. Девушка приехала из Польши к нам, брат мой на санях отвез нас в сельсовет, и мы расписались. О том, что брак фиктивный, никому не говорили, деревня радовалась: «Иосиф женился!» После этого оформление визы на постоянное место жительства в Польше заняло примерно год. Я погрузил в багажный вагон большой деревенский куфар, новый двухцилиндровый мотоцикл «Ява» и уехал в Белосток.

Вскоре через родственников он устроился на работу на фабрику, которая производила запчасти. Развод молодоженам дали, и фиктивная невеста потом благополучно вышла замуж, родила четверых детей. Устроиться в семинарию удалось у монахов-салезианцев, но учебе едва не помешали секретные службы. Семинариста вызвали на разговор и заставляли подписать бумагу о сотрудничестве. Когда тот отказался, ему перечеркнули визу и дали сутки на то, чтобы покинуть Польшу, пригрозив, что за границей семинариста уже ждет КГБ. Но парень на тот момент работал водителем инспектора, у которого были какие-то связи в Варшаве. Он поговорил с влиятельными людьми, и семинаристу вернули паспорт с восстановленной визой.

«Дважды в год меня штрафовали за то, что в приходе много детей»

Итак, белорус успешно отучился и получил сан, но в Польше не остался - его попросили вернуться на родину, ведь в СССР священников не хватало. Он приехал в Гродно и устроился на пивзавод.

- Я уходил с работы, чтобы тайно исповедовать в костеле, а хлопцы работали за меня и делили мою зарплату. Как-то, стоя в храме, я повернулся от алтаря к людям, сказал «Господь с вами!» - и вижу за колонной областного уполномоченного по делам религий. Вот попал, так попал... В те времена именно уполномоченный разрешал или не разрешал священникам служить - выдавал так называемую «справку», - продолжает священник.

А свою первую «легальную» мессу он провел в знаменитом костеле в Гервятах. Там как раз умер ксендз, а прихожан было много, и они требовали нового настоятеля. Чтобы успокоить людей, власти сами попросили отца Иосифа отправиться в Гервяты, тем более близилось Рождество. И там он остался на три года:

- Дважды в год меня штрафовали за то, что в приходе много детей, а работать с ними не разрешалось. Но власти тогда все терпели, потому что очень боялись массовых волнений. И в Жупранах, где я служил следующие десять лет, меня штрафовали за детей и молодежь. Дважды в год вызывали на комиссии, писали протокол, говорили, что я плохо воспитан, меня надо перевоспитать, ставили вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы наказать священника Заневского штрафом?» Ну и поднимали руки. А две женщины, которые у меня регулярно исповедовались, поднимают глаза и спрашивают молча: «Что делать? Поднимать руку или нет?» Я им подмигиваю: голосуйте, ничего страшного мне не сделают, а вы можете работу потерять.

Чтобы вернуть храм, пробили стену

Когда началась перестройка, отец Иосиф увидел в Гродно в магазине бывшего заместителя уполномоченного по делам религий, который в годы застоя составлял акты о нарушениях.

- Он сам меня окликнул: «Иосиф Иванович, как дела?» Я говорю: «Ничего, нормально, работаем». Он не отстает: «Вот мы бывали у вас часто, мне очень нравилось, так много детей было в храме...» Тогда я уже не выдержал и спросил: «А за что вы меня так преследовали?» - «Ну, извините, тогда наша работа была такая, надо было отчитываться, но мы любили у вас бывать...»

После развала Союза священник ездил по Гродненщине, открывал приходы, отвоевывал храмы, а в 1991 году архиепископ Тадеуш Кондрусевич позвал его в Россию.

- И направил меня сначала в Саратов, чтобы там организовать приход. А потом говорит: «В Беларуси тебе удавалось как-то возвращать храмы - давай я тебя поставлю в Москву настоятелем в храм на Малой Грузинской - может, его удастся вернуть?» Я согласился. Было много писем, встреч, переговоров, обивали мы с архиепископом разные пороги, вплоть до заместителя мэра. Обещания были, но дело не двигалось. Тогда мы стали чаще молиться на ступенях, ходить вокруг храма с процессией, вывесили большой транспарант «Верните нам храм!». Даже рукоположение одно архиепископ Кондрусевич совершил на ступеньках. А здание занимал «Моспецпромпроект», помещения в храме сдавали в аренду, получая за это большие деньги. Времена были напряженные, но радостные. Здание никак не отдавали, тогда мы пробили стену и с процессией вошли внутрь. Приехало много милиционеров, ректор семинарии пригласил итальянское телевидение. Они сняли, как его толкали, били... Шума было много - вокруг демократия, а католикам храм не отдают, их избивают.

После этого инцидента мэр Лужков подписал документы, подтверждающие наши права на храм.

Кстати, заменил отца Иосифа на должности настоятеля тоже белорус, и тоже монах-салезианец Владимир Кабак. А легендарный «Апостол Москвы» остался работать в российской столице, в салезианском доме.