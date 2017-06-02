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Россия извинится перед Украиной

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  • 2.06.2017, 10:11
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Константин Боровой

Россия больше не имеет ресурсов для ведения полномасштабных военных и пропагандистских кампаний.

Поэтому она чаще использует тактику точечных ударов. На кого будут направлены эти удары, когда Запад признает, что Россия причастна к терроризму, а сама РФ извинится перед Украиной за агрессию, в блиц-интервью "Апострофу" рассказал лидер российской оппозиционной политической партии "Западный Выбор" Константин Боровой.

- Министерство иностранных дел России вспомнило о существовании Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной и заговорило о том, что стороны придут к восстановлению полноценных связей. Почему вдруг решили заговорить об этом документе и дружбе?

- МИД очень заинтересован демонстрировать форму цивилизованного поведения. В данном случае он демонстрирует, что все произошло из-за какого-то странного и немотивированного поведения украинской стороны. Хитрый такой пропагандистский ход.

- По-вашему мнению, договор работал или был инструментом давления на Украину?

- Это был нормальный дипломатический документ. После того, как Россия перестала уважать международные соглашения, она нарушила, в том числе, и этот документ.

Думаю, что Украине будут принесены извинения, и начнется восстановление нормальных отношений между Украиной и новой Россией, где империалистов и чекистов не будет.

- Когда это произойдет?

- Сегодня мы знаем, что это произойдет довольно быстро. Возможно, если оставаться в рамках определений, то это может и не случиться, потому что Россия перестанет существовать. Сейчас делается все возможное для распада России. Вероятность очень велика.

Я надеюсь, что это произойдет при нашей жизни, и Россия, кстати говоря, принесет извинения не только Украине, но и не забудет принести извинения странам Балтии за оккупацию, которая продолжалась 40 лет.

- Есть еще Грузия, Молдова...

- Дагестан. Чеченская республика, где у власти жестокий царек – ставленник Кремля.

- Извинения извинениями, но нужно возвращать Крым, уходить с Донбасса.

- Я думаю, что проблема не только в Крыме, Донбассе, Сирии, Грузии. Россия стала опасным государством для всего мира – это очень серьезная проблема для Германии, Франции, Соединённых Штатов.

Все эти проблемы возникали спонтанно и независимо, но причина у них одна – авторитарный режим в России, который способен выживать, только осуществляя внешнюю агрессию, поддерживая у собственных граждан ненависть ко всему остальному миру. Это Запад, Украина, Грузия, страны Балтии.

Кстати говоря, этот фактор они давно не использовали в отношении стран Балтии. Раньше проводили целые антиприбалтийские кампании. Бунты в Эстонии, когда из центра города переносили бронзового Алешу на кладбище (В 2007 году в Таллинне был демонтирован и перенесен из центра города на военное кладбище памятник советскому солдату-освободителю. Событие сопровождалось массовыми беспорядками, - "Апостроф"). Бунты в Латвии, Литве.

- Возможно, сейчас подрывная деятельность переместится в СМИ? И со странами Балтии будут вести информационную войну?

- Это же тактическая проблема. Понятно, что тех ресурсов, которые были два-три года назад, больше нет. Исчерпываются резервные фонды, недостаточно ресурсов для проведения военных авантюр. Нет ресурсов для крупных пропагандистских кампаний, как это было раньше.

В связи с этим, да. Больше акцент делается на экономные провокации. Уже нет времени сооружать и создавать "красные бригады", но есть - на сотрудничество с "Исламским государством". Нет денег на глобальные операции, но видно, что хватает денег на террористические акции по всему миру.

Мир не хочет признаваться, что имеет дело не с виртуальным терроризмом, а с конкретными заказчиками терроризма, которые сидят в Москве и шантажируют весь остальной мир. Потихонечку это понимание приходит.

Я думаю, что на крупные военные акции у них, безусловно, ресурсов нет, но на террористическую деятельность есть. В этом и состоит особенность такого настоящего терроризма – он недорогой.

- Но эффективен?

- Один "пояс шахида" – один взрыв, с помощью операций спецслужб. Это остается и будет оставаться до тех пор, пока этот режим существует. К сожалению, это продолжится после того как режим будет уничтожен или сам себя уничтожит. Потому что созданы огромные агентурные сети по всему миру. Человечество еще очень долго будет помнить о КГБ, ФСБ, советских и российских спецслужбах, которые благодаря разным инструментам продолжают оставаться в политическом пространстве.

- Как это остановить?

- Меня очень расстраивает формула, которая распространена в политическом пространстве: не существует военного решения, а только дипломатическое. И она распространяется даже на террористов. Когда об этом говорят, то это значит, что процесс важнее результатов. Процесс переговоров, политической и дипломатической работы.

Но когда речь идет о тех, кто непосредственно страдает от терроризма, когда это говорит президент Украины Петр Порошенко, кажется странным – Украина столкнулась с обыкновенной формой терроризма. Никто же не предлагает дипломатического решения для проблемы терроризма "Исламского государства". Но почему-то считается нормой предложить такое решение с террористами на Донбассе. Настоящими, полноценными террористами, захватывающими территории. Это мне кажется странным.


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