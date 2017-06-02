В Гродно появился уникальный для Беларуси энергосберегающий дом 13 2.06.2017, 10:23

7,507

120-квартирный дом примечателен тем, что будет использовать энергию земли, солнца и воздуха.

В Гродно совсем недавно на улице Терешковой возник уникальный для города и для всей Беларуси дом, сообщает «Радыё Рацыя».

Сооружен он, как свидетельствует специальная табличка, согласно проекту ПРОААН-ГЭФ «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь».

Партнерами застройки выступили гродненские строительные структуры и учреждения.

120-квартирный дом уникален тем, что он должен использовать энергию земли, солнца, воздуха и сточных вод и станет энергоэффективным объектом.