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В Гродно появился уникальный для Беларуси энергосберегающий дом

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  • 2.06.2017, 10:23
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120-квартирный дом примечателен тем, что будет использовать энергию земли, солнца и воздуха.

В Гродно совсем недавно на улице Терешковой возник уникальный для города и для всей Беларуси дом, сообщает «Радыё Рацыя».

Сооружен он, как свидетельствует специальная табличка, согласно проекту ПРОААН-ГЭФ «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь».

Партнерами застройки выступили гродненские строительные структуры и учреждения.

120-квартирный дом уникален тем, что он должен использовать энергию земли, солнца, воздуха и сточных вод и станет энергоэффективным объектом.


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