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ЖЭСы будут штрафовать автомобилистов за неправильную парковку?

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  • 2.06.2017, 10:28
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Соответствующие изменения об этом планируются внести в КоАП.

«Парламент» рассмотрит предложение МВД о предоставлении местным властям полномочий наравне с ГАИ привлекать к административной ответственности водителей, нарушающих правила остановки и стоянки. Соответствующие изменения об этом планируются внести в КоАП, пишет tut.by.

Сейчас за нарушение правил парковки водителей имеет право привлекать к ответственности только сотрудник ГАИ. Мы хотим, чтобы эта возможность появилась и у представителей местного управления: исполкомов и подведомственных им предприятий ЖКХ. У них уже есть полномочия и опыт составлять протоколы по другим административным правонарушениям, — рассказал официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.

Это предложение МВД инициировало в том числе потому, что силами одной лишь ГАИ эффективно контролировать, как в каждом дворе припаркованы автомобили, особенно в столице и областных центрах, невозможно. А жалобы от жителей густонаселенных районов поступают постоянно.

В случае, если предложение МВД будет принято «палаточниками», процедуру реализации этих новшеств будут определять исполкомы.

Журналисты узнали, как к планируемому нововведению относятся коммунальники. В ЖКХ № 1 Фрунзенского района об изменениях, предложенных МВД пока не слышали, а узнав о ней от журналиста, восторга не выразили — это дополнительная нагрузка на участки ЖКХ, к тому же неизвестно, как с ней будут справляться сотрудники.

Не знаю, как будет проходить эта процедура при участии сотрудников ЖКХ. Действительно, мы имеем право привлечь к ответственности шумных жильцов, но как это будет проходить с автомобилистами… Одно дело, когда составляет протокол и выписывает штраф сотрудник ГАИ при погонах. А как люди будут реагировать, если эту задачу возложат, например, на мастера ЖЭС? — сказал директор предприятия Андрей Орловский. — Сегодня, если наш человек видит припаркованную на газоне машину, он и так сообщает ее номер в ГАИ. Но сотрудник не знает, кому она принадлежит — у нас ведь нет базы, которая есть у ГАИ. И как в таком случае выявить нарушителя и выдать ему предписание?

Сомневаются в успешности планируемых изменений и автовладельцы.

Это решение может помочь только одному — пополнит казну дополнительными штрафами, но глобально проблему с парковками не решит, — считает минчанин Вадим. — Может быть машин во дворах станет меньше — под угрозой получить штраф люди не будут парковать с нарушением машины возле жилых домов. Автомобилисты просто перегонят их на ближайшие улицы, и вся первая полоса на дорогах будет занята стоящими автомобилями.

Мужчина считает, что надо создавать больше плоскостных парковок, со стоимостью на услугу, которая не будет бить по карману автовладельцу.

Мой отец живет на улице Матусевича. Машину он все время ставил на платной парковке напротив магазина «На недельку». Сейчас эти стоянки убрали, а на их месте построили многоэтажки, поэтому все машины оттуда перекочевали во дворы. Лишили автомобилистов парковки, а сейчас за это еще и штрафовать будут, — возмущен Вадим.

Еще один минчанин Денис сказал, что это неправильно — сначала принимать решение об изменениях в закон, а потом «обкатывать» его.

Я считаю, что сначала нужно было провести эксперимент — позволить коммунальникам составлять протоколы и выписывать штрафы на нарушителей правил парковки. Посмотреть, как это реализуется — а вдруг не пойдет? А тогда уже принимать решения о внесении изменений. А то у нас сначала примут, а потом понимают, что это было неправильно.


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