Студенты вышли на 80-тысячный марш в столице Чили 2 2.06.2017, 10:34

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Фото: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Акция протеста совпала с ежегодным выступлением президента в парламенте.

Многотысячная акция протеста студентов в чилийской столице Сантьяго завершилась в четверг столкновениями с полицией.

Как сообщила газета La Tercera, 25 человек были задержаны, передает ТАСС.

Беспорядки начались после того, как группа протестующих в масках попыталась продолжить шествие за пределами согласованного маршрута. Для разгона участников акции полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ответ манифестанты стали бросать в стражей порядка различные предметы.

Кроме того, участники акции пытались перекрыть дороги баррикадами и горящим мусором. Группа манифестантов также сломала несколько автобусных остановок. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По словам Конфедерации студентов Чили, созвавшей манифестацию, в акции протеста в Сантьяго приняли участие порядка 80 тыс. человек. Аналогичная манифестация была также организована в городе Вальпараисо. Она прошла без серьезных инцидентов.

Протестующие требовали обеспечить доступ к бесплатному высшему образованию для всех чилийцев, списать долг по кредитам на обучение, которые государство выдавало малообеспеченным студентам, а также провести масштабную реформу образовательной системы. Акция протеста совпала с ежегодным выступлением президента Мишель Бачелет в парламенте.

В декабре 2015 года парламент Чили выполнил одно из требований студентов и после долгого обсуждения принял закон о бесплатном высшем образовании. Однако, как утверждают студенческие организации, доступ к бесплатному образованию не получили многие учащиеся. В ходе выступления в парламенте Бачелет пообещала, что в 2018 году возможность учиться в университете бесплатно получат 60% малообеспеченных студентов.