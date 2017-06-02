Черногория ввела ответные санкции против РФ 8 2.06.2017, 10:59

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Персонами нон грата объявлены 149 человек.

Черногория запретила въезд 149 гражданам Российской Федерации и пророссийским украинцам, которые поддерживают аннексию Крыма, сообщает издание b92.net.

В «черный список» попал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, олигарх Константин Малофеев и заместитель генерального секретаря правящей партии «Единая Россия» Сергей Железняк. О каких именно гражданах Украины идет речь, не уточняют.

Напомним, недавно Россия запретила въезд в страну действующему премьер-министру Черногории Душко Маркович и спикеру парламента Ивану Браявичу, а также ряду черногорских политиков.