Алесь Денисов из группы Dzieciuki записал «Краткую историю Беларуси» 2.06.2017, 11:08

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Алесь Денисов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Музыкант записал сольный альбом на стихи Алеся Чобота.

Вокалист группы Dzieciuki Алесь Денисов представляет на TuzinFM свой сольный альбом «Краткая история Беларуси», записанный на стихи поэта со Скиделя Алеся Чобота.

В 2014 году увидел свет сборник Алеся Чобота «Краткая история Беларуси», который и вдохновил гродненского музыканта Алеся Денисова на запись альбома на эти стихи.

«Мы знакомы уже давно с Алесем Федоровичем и меня очень трогают его стихи. Я считаю, что это гениальный поэт, который прекрасно чувствует как прошлое, так и будущее», — отмечает музыкант.

Денисов работал над альбомом в течение двух лет. Презентация «Краткой истории Беларуси» пройдет в сентябре в Гродно, Витебске, Минске. Денисов собирается и дальше заниматься сольным проектом. Следующая цель — осуществление давней мечты: альбом на стихи Владимира Короткевича.