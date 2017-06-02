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Как Хацкевич стал самым востребованным тренером белорусского футбола

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  • 2.06.2017, 11:27
  • 3,338
Александр Хацкевич
Фото: EPA

Экс-тренер сборной Беларуси теперь нарасхват.

Александр Хацкевич покинул главную команду страны в начале декабря и до сих пор находится без работы. Однако сетовать на отсутствие предложений ему не приходится. К специалисту проявляют интерес ряд клубов, пишет «Трибуна».

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