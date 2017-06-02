Как Хацкевич стал самым востребованным тренером белорусского футбола 2 2.06.2017, 11:27

3,338

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Экс-тренер сборной Беларуси теперь нарасхват.

Александр Хацкевич покинул главную команду страны в начале декабря и до сих пор находится без работы. Однако сетовать на отсутствие предложений ему не приходится. К специалисту проявляют интерес ряд клубов, пишет «Трибуна».

Хацкевич может возглавить «Уфу»

«Ростов» рассматривает кандидатуру Хацкевича на случай ухода Бердыева

Хацкевич может возглавить польскую «Ягеллонию»

Хацкевич и Шовковский провели встречу с президентом киевского «Динамо» Суркисом

Бонус.