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Россельхознадзор поставил на усиленный контроль поставки 5 белорусских производителей

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  • 2.06.2017, 11:39

Усиленный контроль связан с выявленными ведомством нарушениями.

Россельхознадзор в связи с выявленными нарушениями со 2 июня вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении пяти белорусских производителей молочных и мясных продуктов и запрещает поставки в Россию продукции "Солигорской птицефабрики".

Как сообщает interfax.by, причиной стало выявление несоответствий продукции животного происхождения этих предприятий нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза.

В мясе птицы производства ОАО "Солигорская птицефабрика" были повторно выявлены патогенные микроорганизмы (сальмонеллы), поэтому в отношении предприятия введены временные ограничения на поставки в Россию.

Режим усиленного лабораторного контроля действует в отношении ОАО "Кобринская птицефабрика", воложинского филиала ОАО "Молодечненский молочной комбинат", производственного цеха "Скидель" ОАО "Молочный мир", ОАО "Слонимский мясокомбинат", Копыловского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".


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