Как белорус за пять дней добрался до Китая на попутках 2.06.2017, 11:47

Андрей Снигур

Три года назад бобруйчанин Андрей Снигур решил исполнить свою давнюю мечту — побывать в Китае.

Удовольствие не из дешевых. Но молодой человек нашел возможность относительно быстро и недорого попасть в Поднебесную — автостопом, пишет mlyn.by.

Заядлого путешественника журналисты отыскали в Китае, откуда Андрей Снигур собирается отправиться в Лаос, Вьетнам, Таиланд, Южную и Северную Корею, а также Индонезию. Как обычно, на попутках.

«Чтобы понять, как много на свете хороших людей, отправляйтесь в путешествие»

В Китае Андрей Снигур четвертый раз. Можно сказать, что здесь он уже почти свой — есть хорошие друзья, которые всегда предоставят ночлег, помогут, подскажут и поддержат. Первый раз белорус отправился в Поднебесную без знания иностранного языка, зато теперь свободно изъясняется на английском и даже немного понимает китайский. Просто помогло общение с местными жителями, а также книги Джоан Роулинг — с помощью «Гарри Поттера» несколько лет назад и освоил английский.

На свое первое путешествие автостопом в Китай парень решился три года назад. И попутки оказались для Андрея самым удобным способом передвижения — дешево, быстро и необычно. На десятках разных машин он проехал по Беларуси, России, Казахстану, пока не добрался до Поднебесной. Тогда на дорогу путешественник потратил около трех недель и двухсот долларов. Сейчас сократил время в разы. Можно сказать, что в этом году Андрей поставил своеобразный рекорд — до границы с Китаем добрался всего за 4 дня и 10 часов.

— До китайской границы меня подвозил казахский фермер из ближайшей деревни. Был уже вечер, когда мы приехали, и он предложил мне переночевать. Но я не хотел терять времени, однако буквально на 5 минут опоздал на последний автобус, который мог отвезти меня в Китай. Нужно было ждать до утра. И я пошел в деревню искать водителя, который меня подвозил. Мне повезло — он проезжал по одной из улиц, увидел меня и пригласил к себе на ночлег. А утром я отправился в Китай.

Водители, по словам Андрея, часто помогают ему. Кто-то старается накормить, кто-то приглашает в гости — выспаться на удобной кровати, умыться, привести себя в порядок.

— Во время путешествий автостопом я понял, сколько на свете хороших людей. Конечно, бывают разные ситуации. Например, в Астане ко мне пристал незнакомый мужчина, который явно был агрессивно настроен, думал отобрать у меня мою технику, а в Китае у меня украли 15 долларов. Но такое ведь может произойти где угодно. Просто автостопщику не нужно забывать об элементарных правилах: не садиться в машину к людям, которые чем-то вызывают у тебя настороженность, не показывать незнакомцам свои деньги или ценные вещи, не есть и не пить ничего, что тебе предлагают слишком настойчиво. Как показывает практика, плохие люди редко останавливаются, чтобы подвезти кого-то. Да и водитель всегда рискует: кто знает, что за человек садится к нему в машину? Так что мы в равных условиях, — объясняет Андрей.

Бобруйчанин всегда старается отблагодарить своих попутчиков. Например, в качестве сувенира оставляет мелкую белорусскую купюру.

«Не столько запомнились здания и храмы, сколько то, что я погладил панду»

Год назад Андрей уволился с завода — понял, что хочет освоить новое дело. Теперь парень снимает видео о путешествиях и выкладывает на своем ютуб-канале. В поездку предпочитает отправляться в одиночку — так удобнее.

— Путешествуя автостопом, лучше чувствуешь атмосферу страны. Ты видишь не просто популярные среди туристов достопримечательности, а что-то действительно яркое, самобытное. Путешественник тем и отличается от туриста, что он узнает колорит страны, особенности жизни местного населения. Мне, например, не столько запомнились здания и храмы, сколько то, что я погладил панду.

Андрей считает: в Беларуси автостоп развит достаточно неплохо, очень удобны в этом смысле Россия, Казахстан и Китай. А вот в Лаосе с попутками большая проблема — здесь не привыкли подвозить иностранцев.

— Лаос — красивая страна, но у меня такое впечатление, что она застыла в далеком прошлом. Местные жители — медлительные, какие-то апатичные. Китайцы — наоборот, охотно общаются, стремятся узнать что-то новое. Мой любимый город в Китае — Ченду. Он достаточно большой, но в отличие, например, от Шанхая не такой шумный, суматошный.

Раньше родные и друзья настороженно относились к увлечению Андрея. Волновались. Теперь привыкли, поддерживают парня, и с нетерпением ждут его возвращения на родину — с подарками.

— Стараюсь привезти что-то необычное, то, чего у нас не найти. В прошлый раз маме привез китайские специи, чай. Сейчас я планирую путешествовать 10 месяцев. После Китая поеду в Лаос, Вьетнам, Таиланд, где мы встретимся с друзьями и, возможно, отправимся на остров Маврикий — это в Восточной Африке.

«Необязательно иметь много денег, чтобы путешествовать»

Мало кто верит, но в свое долгое путешествие Андрей отправился всего с 30 долларами в кармане. По словам молодого человека, этой суммы вполне достаточно на первое время, а дальше помогут находчивость и креатив.

— Я зарабатываю деньги игрой на гитаре. Исполняю разную музыку, например, русский рок. Песни Цоя и Кипелова очень нравятся китайцам, — смеется Андрей. — Я пою то, что мне близко, люди чувствуют искренность и всегда оставляют деньги. Так, за день вполне можно заработать несколько десятков долларов. Еще я рисую картины и продаю их. В среднем за одну можно выручить 2−3 доллара. Обычно стараюсь заработать ровно столько, сколько нужно на ближайшие пару-тройку дней.

Заработанных денег хватает и на ночлег в хостеле, и на еду, и на развлечения. Если с деньгами становится туго — в рюкзаке у Андрея все самое необходимое.

— У меня там палатка, спальник, коврик, компьютер для монтажа видео, камера, два телефона, фонарик, зарядное, какие-то личные вещи и предметы гигиены. В общем, все, что может пригодиться в непредвиденной ситуации. Случалось, не удавалось поймать машину, так что ночевал даже в поле — в палатке. Для меня неважно, как путешествовать: на самолете, на поезде, на машине… Главное — не стоять на месте, получать яркие эмоции, — признается Андрей.